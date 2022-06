Fede Cyrulnik será papá por primera vez

Fede Cyrulnik aprovechó el Día del Padre que se celebró el pasado domingo, para publicar una foto de la ecografía de su novia, la bailarina Daniela García, con quien está en pareja hace cinco años.

"39 años y no sé que es ser padre, ni que lo sean conmigo. Hay tantas formas, que creo que lo piola es aprender de lo mejor de cada una. El que me dio la vida pero se fue muy pronto, el que estuvo y está... y el que seré. Feliz día para los suyos", escribió el actor junto a la imagen.

Fede Cyrulnik ya había publicado también anteriormente un video dando la noticia. Por supuesto lo hizo de una manera cómica, fiel a su estilo.

La felicidad de Fede Cyrulnik

Caras Digital se comunicó con Fede Cyrulnik para felicitarlo y consultarle cómo se prepara para esta nueva experiencia. "Lo estoy contando poquito. Yo soy más tímido con mis cosas en redes sociales. Armo más ficciones que contar mi vida. En los shows soy un poco más extrovertido en ese sentido", señaló primero el actor.

Luego contó que será papá de una nena que nacerá a principios de agosto y se va a llamar India. "Lo eligió Dani. Al principio no me gustaba mucho y después me empezó a gustar cada vez más. De repente le empezamos a nombrar así medio en chiste y cuando nos quisimos dar cuenta ya no había vuelta atrás. El nombre estaba elegido solo", dijo Fede Cyrulnik

Fede Cyrulnik con su pareja Daniela García y su perra, en la playa.

Fede Cyrulnik además contó: "Estamos muy contentos. Es la primera así que mezcla de emociones. Estamos asustados, curiosos, expectantes, con ganas de aprender, de crecer, de descubrir..."

También, el hermano de Jimena Cyrulnik, aseguró: "Me siento como en mi mejor momento personal y laboral, entonces me reconozco con buenas herramientas para encarar esto que seguramente es intenso y complejo. Tenemos todo para hacerlo: amigos, familiares..." Por último, emocionado, indicó a Caras Digital: "Estamos con ganas de conocerla y aprender con ella".