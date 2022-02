Felipe Fort habló sobre la muerte de Gustavo Martínez: "Estaba deprimido"

Instagram

Luego de que se diera a conocer la triste noticia del fallecimiento de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de los hijos del empresario, Felipe Fort tuvo que declarar ante los efectivos de fiscalía, lo que sabía de su tutor y lo que dijo es escalofriante.

Felipe Fort aseguró que Gustavo Martínez estaba deprimido ya que se acercaba la fecha de cumpleaños de los jóvenes que se encontraban bajo su tutela, el viernes 25 de febrero, cumplirían la mayoría de edad, lo que implicaba que pudieran desistir de la tutela de la ex pareja de su padre.

Felipe Fort, Gustavo Martínez y Martita Fort

Como si eso fuera poco, Felipe Fort agregó que Gustavo Martínez había mencionado en más de una oportunidad, sus deseos de arrojarse por el balcón, lo que finalmente parece haber llevado a cabo, ya que su muerte se debe a que cayo desde su balcón, ubicado en el piso 21.

Por el momento no trascendió más información al respecto de cómo seguirá la causa, ya que todavía no estas claro qué fue lo que ocurrió con Gustavo Martínez. Lo cierto es que, el dolor por el fallecimiento de la ex pareja de Ricardo Fort, atraviesa a los hijos del empresario que nuevamente viven de cerca una pérdida enorme.