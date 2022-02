Murió Gustavo Martínez, el ex de Ricardo Fort: cayó del piso 21 de su edificio de Sucre al 1900 en el Barrio de Belgrano. Efectivos policiales investigan si se trató de un suicidio o fue un accidente.

Gustavo Martínez era el tutor a cargo de Martha y Felipe Fort, los hijos del empresario que falleció en noviembre de 2013.

Sebastián Domenech, para TN, sostuvo que fueron los vecinos quienes llamaron a la policía tras escuchar un fuerte ruido. “Se habría arrojado al vacío, pero todo queda en mano de los peritajes. Hay que investigar con quién estaba”, agregó.

Según algunos medios, el primero en enterarse de la noticia fue Eduardo Fort. Hasta el momento se desconoce si los mellizos se encontraban en el departamento o estaban de vacaciones. Sin embargo, lo que sí se sabe es que Felipe le confió a la policía que Gustavo Martínez presentaba un cuadro depresivo desde hace días porque el próximo 25 de febrero ellos iban a cumplir la mayoría de edad.

A ocho años de la muerte de Ricardo Fort, Gustavo Martínez contó que sus hijos reciben señales de él

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, la ex pareja del empresario confesó detalles desconocidos de todos estos años tras el fallecimiento de Fort. “Ricardo está presente si, me acuerdo una vez que fui a un dormitorio enorme que él tenía de todo. Y una vez yo voy, entro y no escuchaba nada, no había nada y Ricardo ya había fallecido”, comenzó diciendo el tutor de los Martita y Felipe Fort.

“Escucho ruidos de repente y ruidos. Dame la puerta que me la llevo. Te lo juro. Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar, fue igual, ahora ya no voy”.

“Quedé en shock cuando sucedió. No es que me dio miedo pero no parece real. En ese momento vi una imagen de Ricardo y Felipe me contó que había visto algo parecido. Yo creo que era la imagen de Ricardo, por supuesto que si”, agregó y finalizó: “Bajará del cielo y pisará el escenario”, dijo sobre el homenaje a Fort que preparan sus hijos e íntimos.