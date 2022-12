Fernanda Callejón rompió el silencio y habló de su ex marido

María Fernanda Callejón estuvo en Intrusos y rompió el silencio al hablar de todo, incluyendo de su anterior relación con Ricky Diotto y de su actual romance con el ex futbolista, Fernando Gamboa. Guido Záffora fue al hueso y le preguntó si Diotto le fue infiel. "nunca voy a saber si es cierto eso" respondió Callejón y siguió contundente "él me lo negó a muerte. Pero los chats existieron". La propia Fernanda confirmó que fue la periodista Karina Iavícoli quien sacó a la luz los chats que comprometen a Ricky Diotto con una supuesta infidelidad.

Luego, Fernanda Callejón dejó en claro que en un principio trató de creer en su ex pareja, pero con el tiempo se dio cuenta que los chats eran reales. "Yo defiendo la familia, soy una leona, y salí a defender la familia. Esto pasó durante unas crisis que hemos transitado. La verdad que lo defendí, pero hoy con el diario de lunes, el que estaba escribiendo era él" agregó Fernanda Callejón y cerró: "la verdad, el que tiene que contestar eso, es él".

Flor De la V tomó la palabra y afirmó que la relación entre Callejón y su ex marido no terminó por los chats, más bien, fue por "una sumatoria de cosas". Fernanda confirmó la teoría de la conductora de Intrusos: "no, no me separé por el chat, pero ni en pedo. No sería tan livianito".

Un nuevo amor

Otro de los temas que tocó Fernanda Callejón en el móvil con Intrusos, fue sobre estado sentimental actual. La actriz está de novia con el ex jugador de fútbol, Fernando Gamboa, con quién ya tuvo una historia en los años 90' y contó cómo fue el reencuentro luego de tantos años. "Gamboa me escribió por instagram, allá por enero. Me dijo 'que lindo negrita verte en familia'" afirmó Callejón y reveló qué le contestó ella: "cuantos recuerdos negro. Contame todo, si estás separado, divorciado, casado, sobre tus hijos" fueron las preguntas efusivas de Fernanda y sostuvo que pasaron casi 30 años desde la última vez que se vieron.

Luego, esa conversación quedó en la nada y hace unos meses volvieron a retomar el contacto, y desde entonces comenzó el romance. "Se dio todo de manera muy natural. Y hay una esencia de la gente que no se pierde" agregó la actriz.