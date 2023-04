En febrero de este año, Silvina Luna dio a conocer la noticia que se encontraba haciendo diálisis, ya que, sus riñones dejaron de funcionar y necesita un trasplante, por lo que se encuentra en la espera para que el INCUCAI le permita sumarse a la lista de espera para la operación.

Cabe recordar que, la modelo sufrió una mala praxis a causa del tratamiento que se realizó hace doce años con Aníbal Lotocki. El juicio sigue en pie con Fernando Burlando como abogado.

Silvina Luna

En diálogo con Nosotros a la mañana, Burlando se refirió sobre Silvina Luna y cómo se encuentra: “El juicio para ella fue muy duro, había días que no quería ni ingresar a la sala. Todo esto continúa haciéndole mal. Está más privada de sus libertades que la persona que la lastimó y la castigó con esta enfermedad.’’

Y añadió: ''Pensá que es presa y rehén de esta situación. Tiene que concurrir tres veces por semana a hacerse diálisis. Si no lo hace, se muere", aseguró el abogado, sembrando preocupación por la salud de la modelo.

Aníbal Lotocki habló sobre la salud de Silvina Luna

Mucho tiempo después, Aníbal Lotocki apareció en los medios en diálogo con Intrusos y rompió el silencio, el médico fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves en febrero de 2022.

Aníbal Lotocki

“Desde 2017 o 2018 que no hablo, por recomendación de mis letrados. Me dijeron que esto no se dirime en los medios de comunicación, que esto hay que resolverlo en la justicia. Por eso me llamé a silencio. Si esto es ratificado por Casación, yo no solo podría ir preso, sino que también quedaría inhabilitado para ejercer por algunos años, por lo menos”, comenzó sobre su situación judicial. “Esto es lo único que sé hacer, a lo que dediqué toda mi vida. Tengo cuatro hijos, tengo familiares, tengo cuestiones que mantener. Si no puedo trabajar, es una preocupación. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia porque yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal”, expresó Lotocki.

D.M