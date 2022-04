Fernando Burlando enfrentó rumores sobre quién es el padre de Matilda, la hija de Luciana Salazar

Instagram

Un nuevo capítulo en la polémica entre Luciana Salazar y Martín Redrado volvió a tomar fuerza. ¿Quién es el padre de Matilda Salazar? De esto se habló hoy en “Socios del Espectáculo” y el abogado Fernando Burlando intervino en vivo.

En la más reciente entrega del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la periodista y panelista Paula Verela, reveló que, una fuente confiable, le aseguró que el padre de Matilda Salazar es el economista Martín Redrado, ex pareja de Luciana Salazar.

Fernando Burlando desmintió a Luciana Salazar sobre quién es el padre de Matilda.

“Yo lo puedo decir, pero no puedo revelar la fuente”, arrancó diciendo Paula Verela. “Me lo dice una persona, que, obviamente confió en su palabra, pero…”, continuó la periodista. Según Paula, su fuente es muy cercana a Luciana Salazar, pero no es pública y le confirmó que Redrado es el padre de Matilda Salzar: “SÍ, es el padre. Me lo contó ella cara a cara. No creo que me haya mentido”, leyó en su celular la periodista.

Mariana Brey afiló sus cuchillos y se fue con todo su arsenal en contra de la modelo: “Es extraño. Habla de un nivel de perversidad y lo vuelvo a repetir porque me parece serio”, y añadió, “Vos tenés una hija y le estás diciendo públicamente una cosa y de forma privada otra”.

Estoy hablando con Fernando Burlando en este momento que es abogado de Redrado y me dice: “No es el padre, garantizado. Decí que te lo dije yo. Hay una menor”, son las palabras del letrado, replicadas por Mariana Brey en “Socios del Espectáculo”.

Luciana Salazar está de viaje por Estados Unidos

Luego de que se conociera que la clínica que conserva los óvulos de Luciana Salazar, dejó de recibir el pago, porque se canceló la tarjeta de crédito que garantiza el dinero, la modelo hizo un viaje con su hija hasta Estados Unidos.

Fue en Socios del Espectáculo, donde se dijo también que era Martín Redrado, quien hasta el momento sostenía económicamente el pago de los óvulos congelados que Luciana Salazar tiene en una clínica en Estados Unidos.