Fernando Burlando habló en Intrusos sobre cómo se encuentra Juan Darthés luego de que el actor sacara un comunicado luego de 5 años de ausencia total en los medios y redes sociales.

Durante su charla con Intrusos, el abogado litigante dijo: "A mí, personalmente Juan me dijo que quería hacer un video agradeciéndole a la gente que lo apoyó durante este tiempo. Sí tenía necesidad de que se aclare cuál es el contenido de la sentencia y de la nueva sentencia aclaratoria que hubo. Me dijo 'los medios no le dieron importancia al nuevo fallo de la Justicia'".

También agregó: "Entre otras cosas, la vocera presidencial dijo cosas que no son ciertas... no se explica por qué hablan sin conocer y sin saber los contenidos de las resoluciones judiciales, siendo, ni más ni menos, funcionarios públicos. Diciendo como que había habido abusos, y hablaba de prescripción... jamás habló del fallo de prescripción".

Thelma Fardin y Juan Darthés

Fernando Burlando, comentó además como se encuentra el actor a raíz del falló que dictaminó la justicia que lo favorece y manifestó que se encuentra relajado

Juan Darthés y su futuro

Durante la charla con los panelistas de Intrusos, la periodista Karina Iavicoli le consultó a Burlando: "Debe estar exultante Juan por el resultado a su favor... ¿Cuánto falta para el segundo fallo, que termine con esta historia?, y ¿Qué es lo que él sueña? ¿Quiere volver a la Argentina? ¿Quiere volver a hacer teatro, televisión?".

Fernando Burlando

A lo que el abogado litigante respondió: "Es cierto, hoy lo embarga la felicidad y la tranquilidad. Nadie que tenga un proceso judicial, de cualquier índole, realmente la pasa bien, esa es una realidad. Ahora, yo no creo que Juan vuelva a la Argentina, ni me atrevería a preguntárselo, porque está manejando otras cosas en su cabeza", finalizó Fernando Burlando respecto a su defendido Juan Darthés.

