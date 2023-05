La palabra de Fernando Burlando, abogado de Juan Darthés: "Lo de Thelma y su abogada es cobarde y falso"

Fernando Burlando habló de la situación de Juan Darthés en Brasil y la decisión de la justicia de absolverlo.

El abogado defensor del actor dio detalles de este fallo que generó controversia en la denuncia que hizo Thelma Fardin sobre abuso sexual.

"Hace cinco años de pasar una situación de parte de Juan bastante complicada. Lo que sí hay que adelantar es que todavía el fallo no está firme, todavía falta un recorrido. Hay en Brasil dos instancias más. Pero bueno, después de cinco años, creo que es una nota de alivio para Juan y para su familia, que venía obviamente padeciendo todo tipo de situaciones, de preconceptos", disparó Fernando Burlando en Intrusos.

Tal como relató Fernando Burlando sobre el caso de Juan Dathés y Thelma Fardín es que el acceso carnal no pudo ser probado en el fallo, pero aclara que esto no significa que no haya sucedido. También explica la importancia de leer todo el fallo y respetar la presunción de inocencia, mientras defiende la educación y el diálogo en la discusión de temas complejos.

Qué dijo Thelma Fardín tras la absolución de Juan Darthés

Con la compañía de representantes de Amnistía Internacional, Thelma Fardín brindó una conferencia de prensa luego de que la justicia brasilera decidiera absolver a Juan Darthés del delito de violación.

"No me van a quebrar y esto no termina acá. Todavía podemos ir a una segunda y tercera instancia, además de las Cortes Internacionales. En Brasil el 1% de los casos denunciados por abuso logran una condena", dijo la actriz.

Luego, Thelma Fardin se refirió a como sigue la causa de Juan Darthés a pesar de esta decisión. "Van a reducir el discurso a que fue absuelto y hay que dejar en claro que el propio fallo explica que no pueden condenarlo porque están prescriptos, pero sí están probados los hechos que consideramos abuso sexual".