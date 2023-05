Thelma Fardin realizó una conferencia de prensa tras conocer el fallo de la justicia en el caso contra Juan Darthés por abuso sexual cuando ella tenía 16 años. La demanda se realizó en 2018 y fue hace unos días que se conoció el veredicto. Sin embargo, no es la única actriz que alzó la voz contra el actor, ya que son varias las mujeres que denunciaron comportamientos violentos por parte del brasileño.

Desde la sede de Amnistía Internacional Argentina, Thelma habló de cómo vivió la resolución y expresó que "El fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual, pero como ocurrió en el 2009 está prescripto... Mi verdad es la verdad, y eso no cambia por lo que diga este fallo", expresó Fardin.

Calu Rivero y su denuncia a Juan Darthés en 2018

Calu fue una de las primeras actrices en hablar públicamente sobre la situación de acoso que vivió con el actor. La actriz y Juan protagonizaron la serie "Dulce amor" en 2012, donde sus personajes vivían un amor intenso en la novela.

Rivero contó en una entrevista que Darthés se excedía en las escenas de sexo y donde había besos. Según explicó, fueron varias las veces que habló con él para expresarle su incomodidad, pero nada cambió en el vínculo laboral.

Calu Rivero y Juan Darthés en Dulce Amor

Calu se vio obligada a dejar la filmación por la nula intervención de parte de la producción y el romance de los personajes terminó de manera abrupta. Frente a las declaraciones y acciones de Rivero, Darthés la demandó por daños y perjuicios

La demanda de Anita Co

Anita fue otra de las víctimas del actor, con quien trabajó en "Gasoleros", una telenovela que se estrenó en 1998. Su denuncia fue casi en paralelo a la de Calu y quien motivó a otra actriz a contar su caso.

“En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con él, a quien conocía desde adolescente... Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘Mirá como me ponés‘”, fue el relato de la actriz.

Anita Co

Anita explicó que al finalizar la grabación jamás lo volvió a ver, a pesar de que él la buscaba todo el tiempo para hablar. Tras la demanda, Darthés quiso realizar la misma jugada que con Calu Rivero y la denunció por injurias. Sin embargo, Anita ganó el caso.

Natalia Juncos y su confesión sobre Juan Darthés

Natalia trabajó junto al actor en la serie "Se dice amor" en 2005, pero fue en 2017 y a partir de las otras denuncias que decidió alzar la voz. Según relató, Juan se comportó de la misma forma que con las demás actrices con la típica frase "Mirá cómo me ponés".

"Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur y me dice 'y cómo me calentás', me doy vuelta y me dice 'mirá cómo me ponés' y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta", relató Juncos.

Natalia Juncos

Juan Darthés también decidió denunciarla por injurias, pero una vez que se conoció que perdió contra Anita Co decidió abandonar el caso y, de alguna manera, terminó dándole la razón a Natalia. Algunas de las actrices fueron testigos en la causa de Thelma Fardin y Calu Rivero se hizo presente en las redes para apoyarla.