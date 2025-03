El distanciamiento entre Oriana Sabatini y su tía. Gabriela Sabatini, generó muchos rumores de mala relación en los últimos meses. La ausencia de la extenista en el casamiento de su sobrina no pasó desapercibida, alimentando especulaciones sobre conflictos familiares. Luego de tanto silencio, la actriz y cantante decidió hablar y aclarar la situación.

Oriana Sabatini reveló quién es la culpable de su distanciamiento de Gaby Sabatini

En diálogo con el programa de “Bondi”, Oriana explicó que intentó acercarse a su tía en varias oportunidades, pero nunca obtuvo respuesta, algo que le genera tristeza. "Le mandé mensajes varias veces, pero no contestó. Hay una especie de pared de su parte que no me permite acercarme ``, expresó con sinceridad.

La cantante también reveló que que la falta de comunicación con Gabriela no es algo reciente, sino que su vínculo ya estaba roto mucho antes de su boda con Paulo Dybala. "No veníamos hablando hace tiempo. Aún así, le envié la invitación al casamiento, pero no recibí respuesta", aseguró, dejando en claro que la extenista fue quien se alejó.

Gabriela Sabatini y Oriana Sabatini

En redes sociales y en distintos medios, surgieron teorías sobre supuestos conflictos familiares, algunos de ellos relacionados con Catherine Fulop y una disputa por la herencia, Oriana desmintió tajantemente estos rumores y expresó su molestia ante las versione falsas: "Escuché muchas cosas que no son ciertas. Me molesta que inventen cosas sobre mi familia".

A pesar del distanciamiento, Oriana aseguró que no guarda rencor y que sigue sintiendo un gran cariño por su tía. "Yo pregunté muchas veces qué pasaba, pero bueno… no hubo respuesta", comentó con resignación. Cuando la consultaron si le gustaría recomponer la relación con Gabriela, respondió sin dudar: "Obvio que me gustaría. Yo siempre tengo las puertas abiertas para la gente que quiere estar en mi vida".

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Las declaraciones de Oriana dejaron en claro su intención de sanar la relación con su tía, pero también evidenciaron que el alejamiento es decisión unilateral de Gabriela. Por el momento, la extenista no ha hecho declaraciones al respecto, por lo que la razón exacta de su distanciamiento sigue siendo un misterio.

Mientras tanto, Oriana Sabatini sigue enfocada en su carrera musical y en su vida personal junto a Paulo Dybala. Aunque el dolor por el alejamiento de su tía Gabriela Sabatini sigue presente, mantiene la esperanza de que en algún momento puedan recuperar la relación que solían tener.

N.L