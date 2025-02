A pesar de que nunca blanquearon su relación, la China Suárez y Lauty Gram tuvieron una verdadera historia repleta de publicaciones e indirectas en redes sociales. Se filtraron los picantes y directos audios que la actriz le mandó a Lucía Patrone, la nueva participante de Gran Hermano y novia del cantante.

China Suárez

Filtraron los picantes audios que la China Suárez le mandó a la modelo que se vinculó con Lauty Gram

Rodeada de polémicas por su nueva relación con Mauro Icardi, la China Suárez volvió a estar en boca de todos los medios luego de que Lauty Gram, tras meses de rumores, confirmara que mantuvieron por algún tiempo una relación. Pero todo se terminó luego de que la actriz se enterara de que él había estado con alguien más.

China Suárez y Lauty Gram

“Se terminó porque ella se enteró de que yo estuve con una chica en la Bresh, Solo le hablé y le paspe mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya y yo la mía. Yo podía hacer lo que se me cante”, comentó el cantante luego de haber ido a despedir a su nueva novia que ingresaba a la casa de Gran Hermano el lunes pasado.

Pero en las últimas horas, se conoció que luego de que Gram se encuentre con esta chica en septiembre del año pasado, la ex Casi Ángeles, le habría escrito a la joven para confirmar lo que sabía. Fefe Bongiorno mostró, en el programa que comparte con Pepe Ochoa, los mensajes de voz que le habría enviado Eugenia a Lucía, la chica que había estado con el artista mientras estaban de novios.

En el primer audio que envía la actriz se puede escuchar: "Hola hermosa, ¿cómo va? Todo bien. Perdón que te moleste, odio hacer estas cosas, me da mucha paja el pute…, pero yo estoy con Lautaro y sé lo del 28 de septiembre en la Bresh. Quería saber si era verdad así ya me quedo tranquila y tomo la decisión que tengo que tomar. Estoy cansada de que me mientan los hombres".

Luego de que recibiera la respuesta de la nueva participante de la casa más famosa del país, la influencer dio a entender, en otro audio, que lo que más le había molestado era la mentira: “Más allá de que no haya pasado nada, a mí no me gusta la mentira. A mí no me gusta mentir si estoy en una relación y tampoco me gusta que lo hagan”. Por su parte, también le agradeció por haberle contestado y le pidió disculpas si se hubiese llegado a sentir incómoda.

Lauty Gram

La filtración de los audios de la China Suárez desató un verdadero escándalo en su vida por lo que le habría dicho a la joven, a pesar de que ahora mantiene otra relación. Por su parte, Lauty Gram sigue adelante con Lucía Patrone, la nueva participante de Gran hermano, y sin ninguna intención de volver hacia atrás y regresar con la actriz.

VDV