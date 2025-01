En las últimas horas, se volvieron virales las imágenes donde Mauro Icardi y la China Suárez se están yendo del país en un vuelo directo hacía Roma. Mientras las redes sociales se hacen eco de este viaje, la actriz le habría hecho un firme reclamo a su novio que podría impactar de forma directa en su futuro laboral.

El firme reclamo de la China Suárez a Icardi que podría impactar en su futuro laboral

Las redes sociales se encuentran repletas de las virales imágenes donde se ve a la China Suárez y a su novio, Mauro Icardi, mientras abordan un vuelo directo hacia Roma, donde luego se trasladarían a Milán. En un principio se notificó que este viaje estaría relacionado a una nueva declaración que tendría que hacer el futbolista por el divorcio que está realizando con Wanda Nara.

Pero según lo que reveló Guido Zaffora en Intrusos (América), la empresaria le habría dicho que este viaje no tiene que ver con la causa. A su vez, la actriz le habría pedido al deportista que no juegue más en Turquía. “Ella siente que no es un país ameno para recibirla a ella y con las mujeres en general, siente que no la quieren y que le queda trasmano porque los viajes a Turquía no son directos. Sobre todo, el tema con los nenes y los padres de los nenes”, contó el periodista.

Ante el excéntrico pedido de la ex Casi Ángeles, el futbolista ya estaría en campaña para cambiar su destino y por eso también habrían hecho este viaje a Europa. Se estaría gestando un posible regreso a Italia, donde ya tuvo un paso cuando jugó en el Inter. Otra de las opciones que estaría barajando su representante está en Madrid.

De igual forma, quienes no están felices con las últimas imágenes que se conocieron del delantero, son los directivos del club Galatasaray, principalmente por la falta de compromiso que el futbolista estaría teniendo con su recuperación. Lo que podría dar indicios de una salida más fácil hacía un nuevo destino.

Cabe destacar que este pedido de la cantante, y la decisión que tome el jugador, podrían desatar un gran escándalo, sobre todo en Turquía donde toman a Mauro como una verdadera estrella. Hasta el momento no hay confirmación de parte de él de estar buscando un nuevo destino futbolístico, pero el firme pedido de su novia podría hacer que todo cambie.

En conclusión, mientras todos estaban ocupados mirando las imágenes que se viralizaban de Mauro Icardi y la China Suárez en el aeropuerto, la actriz le estaba realizando un firme pedido al futbolista que no solo afectaría su presente, sino que le podría afectar de manera directa en su carrera laboral, sobre todo por la lesión que tiene en su rodilla.

