Redobló la apuesta, Flavio Azzaro disparó contra Pampita tras su cruce con Roberto García Moritán

Luego del fuerte cruce y los agravios de Flavio Azzaro a Roberto García Moritán en "Polémica en el Bar", Pampita salió con todo a respaldar a su marido. Al ver la reacción de la modelo en las redes sociales, el periodista redobló la apuesta y volvió a disparar en su contra.

“Pampita está enojada, sino no hubiera puesto eso”, introdujo el tema Mariano Iúdica en Polémica en el Bar. “Yo no le dije al marido de Pampita porque no sabía quién era, se lo dije adrede”, dijo Azzaro sin que le importara nada. “Ella trabaja en un programa que es un quilombo. Vive del debate, y está todo bien”, señaló.

“Dice ‘mi marido hace dos décadas que está en la gastronomía’. Bueno, que vaya a hablar en Utilísima. Igual está bien, a él le sirvió y a mí también porque hablaron todo el día de él, sino no hablaban nunca más”, agregó.

“Dije que en la entrega de los Martín Fierro no sabía los nombres de prácticamente nadie, que la salvó el Pollo Álvarez, pero está bien. Yo los entiendo porque a lo mejor es una piba que ustedes conocen, yo no, nunca compartí nada, no la vi ni en persona y por ahí no tengo afecto”.

“Generalmente, lo que pasa entre dos personas tiene que quedar ahí, o sea es como que mi novia salga a defenderme a mí, queda medio feo. Nada más”, analizó. “Yo no hubiera hablado de ella, pero hoy ella pone un posteo, listo, salgo y contesto. Sino no hubiera hablado, si mi cuestión era con el marido. Capaz que sí pasó algo que no sabemos, capaz que él llegó a la casa y llegó afligido, capaz que llegó afligido”, cerró.

Flavio Azzaro contra Roberto García Moritán: "A mí los chetos de entrada siempre me caen mal"

Flavio Azzaro contó qué es lo que lo hizo explotar contra Roberto García Moritán. En Polémica en el Bar, el panelista dejó en claro que de entrada estaba todo mal con el marido de Pampita.

“Yo tenía medio una cosita ahí con él y prefería que listo… los chetos a mí casi siempre de entrada me caen mal, de entrada. Después puede estar todo bien, pero de entrada sos cheto y encima del PRO, es como que hay una barrera”, dijo.

Respecto a los dichos de Pampita, Azzaro dijo: “Mi vieja tiene un kiosko hace 34 años, pero es una manera de decir, ‘el día que no esté Pampita no va a tener más aire’, a eso me refería”.

