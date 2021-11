El enojo de Pampita tras el cruce de García Moritán con Azzaro

Roberto García Moritán, marido de Pampita, mantuvo un picante cruce con Flavio Azzaro en Polémica en el Bar.

El electo diputado porteño se cruzó fuerte con el panelista que tuvo duras palabras con él. “Discúlpeme marido de Pampita, le hago una consulta... ¡Pero es el marido de Pampita! ¡Es un elogio que te digan marido de Pampita!”, exclamó el panelista ante las críticas de sus pares.

“Le iba a preguntar al marido de Pampita a qué se dedica porque si es economista es un desastre porque dijo que el dólar iba a llegar a 400 pesos”, disparó Azzaro quien, además, aseguró que García Moritán no sería nadie si no fuese por la popularidad de Pampita. "El día que te deje Pampita te ponés un maxi kiosco", disparó.

Lo cierto es que, al escuchar estos agravios, Pampita no dudó en defender a su marido con uñas y dientes. Visiblemente disgustada por este enfrentamiento, la modelo habló con Intrusos sobre lo sucedido. "Muy mal la producción de permitir esto cuando invitan a alguien, que va con la mejor onda", comenzó la diosa.

Luego, la conductora también se refirió a la frase del periodista sobre el mote de "marido de Pampita". "No me sorprendió porque es un estilo muy particular que tiene este panelista. Eso habla de él, no habla de Robert.. A él le da mucho orgullo. No le vive como un agravio. Nunca se ofendió porque le digan 'el marido de Pampita'. Sabe que yo soy querida, lo vive en el día a día. No es algo de lo que reniegue para nada", dijo.

Tras este descargo, Pampita usó su herramienta más picante y apeló al punto débil de Flavio Azzaro.

Mediante Insta Stories, la modelo de 43 años disparó con munición gruesa y compartió una antigua nota de Pronto en la que Valeria De Genero deja mal parado al periodista.

"El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y rivotril", fue la declaración de la modelo y vedette que Pampita quiso recordar para enfrentar al periodista que defenestró a su esposo. Para sumarle más picante, la conductora de Pampita Online no tuvo reparos y etiquetó al panelista en la publicación.

