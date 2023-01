Flavio Mendoza fue al teatro y abandonó la revista de Nito Artaza antes de que termine la función

La temporada de verano ya comenzó en Mar Del Plata y la oferta teatral es, como siempre, muy amplia. A pesar de que varias producciones hayan retrasado sus estrenos para la primera semana de enero, los dramas y escándalos no tardaron en llegar. En lo que se podría llamar el primer escándalo del verano marplatense, Flavio Mendoza se retiró del teatro donde estaban presentando “Argentina La Revista” veinte minutos antes de que finalice y dejó muy desconcertado al elenco y al público presente que se dio cuenta del gesto de Mendoza.

El coreógrafo asistió con unos amigos y su hijo Dionisio al teatro para ver la revista protagonizada por Nito Artaza, Luisa Albinoni, Paquito Wanchanwein, Rodrigo Vagoneta, Lorena Liggi, Carlos García, y Mica Mujica en el teatro Corrientes.

La decisión de Mendoza por ir a ver el espectáculo llegaba como una sorpresa, luego de que haya declarado recientemente en una entrevista que Artaza lo había dejado “sin trabajo de la noche a la mañana”, sintiéndose muy traicionado por el capocómico años antes de estrenar Extravaganza. Sin embargo, lo que sorprendió aún más fue la repentina salida del director artístico y coreógrafo del teatro, dejando a los protagonistas de la revista muy desconcertados y decepcionados.

Argentina La Revista se presenta en el Teatro Corrientes.

Al ser consultados por Teleshow, Nito Artaza y Lorena Liggi, la directora de la revista, salieron a contar lo sucedido desde su punto de vista.

Por un lado, Artaza trató de no generar polémica y dar a entender que no le había molestado mucho el abandono. “Anoche estaba muy lleno el teatro y al entrar lo saludé. Me dijo que se quedaba un rato porque estaba con Dionisio, pero no lo vi cuando se fue”, explicando que la razón podría tener que ver con el hijo pequeño de Mendoza.

Flavio Mendoza y su hijo Dionisio.

Mientras tanto, la directora se pronunció más dolida y sorprendida por la situación. “Es verdad que estuvo en el espectáculo y se fue un rato antes, pero no sabemos más nada porque no mandó mensajitos, ni nada… Me sorprendió y no sé por qué motivo lo hizo, nos dimos cuenta porque estaban sentados en un lugar estratégico y los veíamos”, comenzó.

Luego, contó sobre los planes que tenían para homenajear la presencia del coreógrafo y director: “Fue raro porque lo íbamos a agasajar en el final y nos quedamos como a mitad de camino. Lo ubicamos en un lugar donde lo veíamos y en un momento vimos que no estaba más. No está bueno y me duele porque lo quiero”, expresó.

Por su parte, Flavio no salió a dar declaraciones. De todas maneras, un amigo suyo que asistió al espectáculo con él explicó: “Estaba con la criatura (Dionisio) que tiene 4 años y veníamos de ver otra obra, el nene estaba muy cansado…”.