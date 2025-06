Flavio Mendoza reveló cómo le explicó a Dionisio, su hijo, que no tiene mamá

Flavio Mendoza compartió públicamente cómo fue uno de los momentos centrales en la crianza de su hijo: la ocasión en que conversaron sobre la ausencia materna. Durante una entrevista televisiva, relató el modo en que abordó ese diálogo con Dionisio, enmarcado en su historia familiar y personal.

Con palabras llenas de ternura, Flavio Mendoza le habló a su hijo sobre la ausencia de una mamá

En las últimas horas, Flavio Mendoza relató una situación significativa que vivió junto a su hijo Dionisio, vinculada a los orígenes de su familia y a la ausencia de su mamá. En una entrevista con el programa Puro Show (El Trece), el artista relató cómo abordó esa conversación dentro del marco de una crianza basada en el diálogo y la sinceridad.

Durante el diálogo, el coreógrafo explicó que el niño, al crecer, comenzó a hacer preguntas sobre su nacimiento. Según contó, cuando su hijo le preguntó por qué no tenía mamá, le respondió que lo había traído al mundo con la ayuda de una mujer que prestó su pancita. La reacción del niño fue natural y aceptó la explicación, continuando con sus actividades.

Por su parte, Flavio Mendoza también habló sobre cómo vivió ese momento desde lo emocional y cómo intenta estar presente en la vida de su hijo. Recordó aspectos de su propia infancia y mencionó que busca ofrecerle a Dionisio una crianza distinta, con acompañamiento y contención. “A mí me faltó que estén conmigo, que me cuiden”, expresó.

El artista reflexionó sobre los motivos que lo llevaron a postergar la decisión de ser padre. Dijo que durante mucho tiempo pensó en adoptar: "Avancé por esa vía; pensaba que había muchos chicos que necesitaban un hogar, pero se me hizo difícil. Agregó que fue su hermana quien le mostró que había otras posibilidades: “Ella fue la que me planteó la opción de subrogar”.

En otro tramo de la entrevista, Flavio Mendoza mencionó que el menor no quiere que él tenga pareja y que le resultó difícil separarse de su hijo cuando tuvo que viajar por trabajo. En la misma línea, comentó que, en terapia, trabaja sus temores relacionados con la posibilidad de que algo le ocurra y cómo eso impactaría en la vida de su hijo.

Finalmente, el artista habló sobre la posibilidad de ampliar la familia: "A mí no me copa publicitarlo tanto. El día que lo tenga, se van a enterar. Desde el deseo, tendría 10 hijos más. Mi familia es numerosa, somos 4 hermanos. Me encantaría tener muchos hijos, pero uno también tiene que tener tiempo para dedicarles”. Señaló que, aunque le gustaría tener más hijos, es consciente del tiempo y la dedicación que implica la crianza.

