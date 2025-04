Luciana Salazar acompañó a su hija Matilda Salazar al cumpleaños de Dionisio Mendoza en La Bombonera. El hijo del reconocido bailarín, Flavio Mendoza, hizo honor a su día con una súper fiesta teñida de azul y oro. Allí, madre e hija aprovecharon la ocasión para consagrarse como fashionistas, subidas a la tendencia de los modernos looks boho chic y deslumbrando a todos por sus prendas.

Así fue el cumpleaños número 7 de Dionisio Mendoza en La Bombonera | Crédito: Sergio Piemonte

Los increíbles looks de Matilda y Luciana Salazar para asistir al cumpleaños de Dionisio Mendoza

Este viernes 11 de abril Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, cumplió 7 años y lo festejó a lo grande. El pequeño es un entusiasta del fútbol y del espectáculo, por ello decidió celebrar su natalicio en el imponente templo xeneize ubicado en La Boca.

Con 45 niños invitados y alrededor de 25 adultos, la fiesta del primogénito del bailarín se volvió un mega evento con luces, show y más. El cumpleaños comenzó a las cuatro y media de la tarde y finalizó al anochecer y contó con múltiples actividades, desde una recorrida por la mística Bombonera hasta un carnaval carioca en el hotel boquense Undici, ubicado frente a la cancha sobre Brandsen al 927.

Matilda, quien el pasado 22 de marzo celebró su octavo cumpleaños, fue escoltada al festejo de su amigo por su madre. Esta última no desaprovechó la ocasión para inmortalizar el momento con varias fotografías del look matchy que eligió tanto para ella como para su hija.

La actriz lució un vestido al cuerpo color terracota suave con escote en V y mangas 3/4, con un diseño que emulaba una camisa y con un leve fruncido sobre sus caderas. Acompañó su vestuario con un cinturón de cuero que terminó por darle forma a la prenda y unas botas caña alta, color mocha mousse brillosas con taco aguja.

Los looks boho chic de Luciana Salazar y Matilda para el cumpleaños de Dionisio Mendoza | Crédito: Sergio Piemonte

En cuanto al look de su hija, esta llevó un vestido haciendo juego con los tonos marrones del look de su mamá, con un estampado floral al que acompañó con unas medias can can y unos zapatos cerrados con tira estilo T-strap sin plataformas.

En lo que respecta a su beauty look, Matilda estuvo lookeada con un maquillaje de fantasía en tonos rosas y fucsias con piedras sobre las mejillas; mientras que su madre llevó un tradicional make up con tonalidades en colores tierra y labios rosa opaco.

Así fue el cumpleaños número 7 de Dionisio Mendoza | Crédito: Sergio Piemonte

Matilda Salazar y Luciana Salazar festejaron el cumple de Dionisio Mendoza a puro glamour este viernes, con un look boho chic que ambas matchearon. Esta estética se caracteriza por ser una versión moderna y elegante del estilo bohemio, que madre e hija supieron captar y sacarle el jugo con sus outfits.

Fotos: Sergio Piemonte