Floppy Tesouro se defendió de las acusaciones de Cinthia Fernández

Durante la jornada de ayer, Cinthia Fernández acusó a Floppy Tesouro de robarle los diseños de su cápsula de ropa deportiva, publicó fotos de las pruebas que había recolectado, tapando la cara de la artista musical y le contó a los seguidores lo que había ocurrido, haciendo referencia a ella sin dar nombres.

Juariu fue la que logró decifrar de quién se trataba y Cinthia Fernández afirmó que había adivinado. Hoy al mediodía, Floppy Tesouro estuvo en "Flor de Equipo", el programa de Florencia Peña, donde se sometió a las preguntas indiscretas de la conductora y sus panelistas.

Floppy con un conjunto de su cápsula

Noe Antonelli fue la que se animó a preguntarle por la polémica con Cinthia Fernández, pregunta que Floppy Tesouro respondió sin problemas, en primer lugar aclaró que no respondió en las redes porque no le gusta entrar en conflicto, que entiende que Cinthia Fernández se maneje de esa forma pero que no es su manera.

Luego de aclarar ese aspecto, Floppy Tesouro aprovechó el espacio para aclarar que el conjunto que lucía en la fotografía que Cinthia Fernández mostró, no es de su cápsula, que sino ella hubiese etiquetado a la marca y de hecho, invitó a los televidentes a buscar el diseño en la página web, para que comprueben que no está.

Floppy junto a los integrantes de "Flor de Equipo"

Como si eso fuera poco, Floppy Tesouro agregó que los diseños de la cápsula de Cinthia Fernández le parecen hermosos, pero que en este caso no era una pieza de su línea. Sin embargo, tampoco mencionó de qué marca era el conjunto que vestía en la polémica foto que publicó su colega.

Hasta el momento, a través de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández no dijo nada al respecto de la aclaración de Floppy Tesouro, que se manifestó muy tranquila y respetuosa del trabajo de la bailarina. Solo resta esperar a ver cómo sigue esta polémica que parecería haber llegado a su fin después de los dichos de la artista.