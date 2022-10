Floppy Tesouro sufrió un accidente que la dejó en silla de ruedas: "Garra y paciencia"

El viernes 14 de octubre, algunos de los participantes de "The Challenge", el nuevo reality que podrá verse próximamente por la pantalla de Telefe, se reunieron a cenar y en las imágenes que compartieron en sus redes, se ve a Floppy Tesouro, quien fue la anfitriona de la reunión, en silla de ruedas.

Desde Caras Digital nos comunicamos con Floppy Tesouro para preguntarle cómo está y qué fue lo que le pasó. "Me fracture ambos pies haciendo deportes extremos, asi que ahora a hacer al pie de la letra el tratamiento y a recuperarme", explicó la artista sobre el motivo por el cual está en silla de ruedas.

Floppy en silla de ruedas.

"En reposo, poniendole garra y paciencia", agregó la cantante para dar a conocer cómo está sobrellevando esta situación. La mamá de Moorea tiene una bota ortopédica en cada pie, por lo que debió recurrir a la silla de ruedas ya que se le hace imposible caminar.

Al preguntarle a Floppy si su lesión podremos verla cuando salga a la luz el reality, la artista aclaró: "No, porque me lesioné pero no me enteré. Las molestias comenzaron después de unos dias y ahí comence a tratarme". Sin embargo, la actriz reconoció: "Son cosas que pasan gajes del oficio, una pena que me hay lesionado y tener que pasar por este mal trago pero se que haciendo todo al pie de la letra voy a reponerme".

Floppy Tesouro reveló quiénes la acompañan en el proceso de recuperación

En momentos difíciles es donde suelen aparecer quienes realmente valen la pena y Floppy Tesouro tiene en claro que "la contencion, la positividad y la garra son fundamentales" en su proceso de recuperación. Es por eso que en este momento se rodea de personas que sumen para su bienestar.

"Moore es mi gran companera, me ayuda es genial, pasa dias en casa y otros dias en lo de su papá. En mi casa esta mi mamá para asistirme y ayudarme para mi pronta recuperacion. Me esta tratando el dr Druetto, la clave es reposo y paciencia. Recibo visitas de amigas y familia, eso me hace bien. Siempre positiva y con garra", expresó la artista.