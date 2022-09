Floppy Tesouro celebró a lo grande el sexto cumpleaños de su hija Moorea: "Me haces feliz"

Moorea, la hija de Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto cumplió sus primeros 6 años de visa y como no podía ser de otra forma, la fiesta de cumpleaños fue planeada y organizada con lujo de detalles. La temática estuvo basada en "La Bella y La Bestia", la película favorita de la pequeña.

La cumpleañera lució un vestido igual al de la protagonista del film de Disney y en su fiesta estuvieron los personajes principales de la ficción infantil. La celebración se llevó a cabo en un reconocido salón de Puerto Madero y en el evento se volvió a ver juntos a sus padres, Floppy Tesouro y su expareja.

Moorea junto a sus padres, sus amiguitos y los protagonistas de la película de Disney.

En cada lugar dispuesto en la mesa para los pequeños invitados, había una cajita blanca con el nombre de la agasajada y la imagen de "Bella", la famosa tetera y la tacita de la película. No podían faltar los arreglos de globos para decorar la mesa principal donde se tomaron todas las fotos y los arreglos florales fueron el centro de mesa de los invitados.

Rosa, amarillo en tonos pasteles y dorado fueron los colores elegidos para decorar todo el salón. La torta y todo lo que se podía encontrar en la mesa dulce estaba inspirado en "La Bella y La Bestia" y llevaba el nombre de la hija de Floppy.

El mensaje de Floppy Tesouro a su hija en su cumpleaños

"Felices 6 años hija todavia no puedo creer que ya 6 , ¿en qué momento? Jaja. Cómo me emociona verte crecer y disfrutar juntas. Me haces feliz día a día con tus risas, abrazos y ocurrencias. Orgullosa de vos mi mini mujercita. Gracias por enseñarme a ser mamá, por ser mi compañera incondicional", escribió la artista en sus redes junto a un video con diferentes momentos de la vida de su hija.

"Siempre voy a estar a tu lado, cuidandote y mimandote mi garrapatita hermosa. Deseo que siempre seas feliz e irradies luz con esa linda sonrisa que te caracteriza. Te amo con todo mi corazón", agregó Floppy.