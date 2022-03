Instagram

Flor Bertotti decidió cambiar su aspecto físico y de paso colaborar con una noble causa. La actriz dio un giro de 180 grados en su nueva imagen. Ahora la actriz dejó en el pasado su cabello largo y rubio para llevarlo corto y en un rubio rubí con profundidad.

La actriz compartió en Instagram y YouTube el proceso desde el minuto cero hasta el ver el resultado final de su nuevo y muy moderno estilo. “Me corté el pelo, podía fallar, ¡Chan!”. De ahí salieron dos colas de cabello listas para ser donadas. “Si querés donar tu pelo para pelucas oncológicas, averiguá en Un Pelito para más fácil”, comentó Flor Bertotti.

Flor Bertotti cambió de forma radical su look y luego donó su pelo.

“No me hallo con el pelo corto. Me está costando un montón. No quiero hacer historias porque, como que no me puedo ver. No sé qué hacer. Si giro un poco, soy el Prince Charmimg de Shrek”, dijo entre risas la actriz.

Flor se sumó a esta noble y buena causa, para colaborar con la iniciativa “Un pelito más fácil” que hace jornadas de donación de pelo para aquellas personas que por su tratamiento oncológico pierden su pelo.

Con todo un quick de peluquería, Flor se cortó ella misma el cabello y de ahí fue a la peluquería para que le terminaran de arreglar el corte casero que se hizo. La actriz de “Floricienta” siguió paso a paso cada uno de los puntos que le marcaron para poder tener el cabello listo para donar.

El resultado final fue una nueva Florencia Bertotti, con un look que llamó la atención de todos su seguidores y amigas, como fue el caso de Lali Espósito y Zaira Nara, que no dejaron pasar la oportunidad para felicitarla y elogiarla su nuevo corte.

Cómo está conformada la familia de Flor Bertotti

Luego de haber terminado su relación con Guido Kaczka, de cuyo matrimonio nació Romeo Kaczka, Flor rehizo su vida amorosa con Federico Amador, con quien tiene una nueva familia desde hace ya 12 años. Con el actor, la compositora formó una familia ensamblada junto a los dos hijos de Federico, Vito Grandolini y Ciro Grandolini.

Desde que le salió el divorcio a Flor Bertotti y Guido Kaczka en el 2010, la actriz formalizó su vínculo con su actual pareja, pero hasta el momento, la decisión fue mantener ahí la familia y no han tenido nuevos hijos juntos.