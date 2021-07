En el cumpleaños de su hijo Romeo, Florencia Bertotti compartió una foto retro 

El sábado pasado, Romeo, el hijo de Florencia Bertotti y Guido Kaczka cumplió 13 años. En este día tan especial, su mamá compartió una tierna foto retro en Instagram con un hermoso mensaje, en homenaje a su primer hijo.

El menor, que ya es adolescente, no está de acuerdo con que se publiquen fotos suyas actuales en redes, es por eso que Flor buscó en el baúl de los recuerdos una imagen de su bebe recién nacido para compartirla con sus seguidores.

“Hoy cumple 13 años el bombón de mi hijo. No puedo estar más orgullosa, emocionada y agradecida” comenzó diciendo Florencia. Y agregó, junto a varios emojis de celebración, estrellas, corazones y hasta un pollito, “Y aunque no me deje mostrar fotos que no sean vintage, subo esta de cuando era todo un cachete y yo lo podía apretujar sin miramientos... Feliz todo hijo, con vos me gané la lotería! Te amooooo tanto que te asustarías. Que terminen muy lindo el sábado!”.

En la imagen que le permitió compartir su hijo, Florencia Bertotti se muestra con los ojos cerrados y con su cabeza apoyada sobre el pecho del bebe. La actriz tiene más de 1.7 millones de seguidores en redes sociales, y al instante la imagen se llenó de saludos de familiares, amigos, fanáticos y otras celebridades, entre ellos Isabel Macedo, Marcela Kloosterboer y Nicolas Maiques.

Romeo nació el 10 de julio de 2008, dos años más tarde del casamiento de sus padres. Florencia Bertotti y Guido Kaczka se conocieron durante las grabaciones de “Verano del 98” y contrajeron matrimonio en 2006. Aunque la pareja no prosperó, en la actualidad Romeo se divide el tiempo para visitar a sus padres, y Florencia en redes sociales confirmó que le “pega el bajón” cuando su “pollito” deja su casa para pasar tiempo con Guido.

Romeo es el único hijo de la protagonista de Floricienta, pero en una entrevista en 2019 con La Once Diez, Flor contó que “le encantaría ser mamá otra vez”. En la actualidad, está en pareja con Federico Amador desde el año 2010, con quien formaron una hermosa familia ensamblada, ya que el actor es padre de Ciro y Vito. “Somos una familia multitudinaria” comentó Bertotti.

