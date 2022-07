Con la salida del aire de El Hotel de los Famosos, Martín Salwe quedó libre para hablar en los diferentes programas a dónde lo inviten. En uno de los primeros donde dio entrevistas, fue en Intrusos (América), conducido por Flor de la V.

Flor de la V aprovechó para enfrentar en vivo a Martín Salwe y pedirle explicaciones por los tuits que le sacaron del archivo en la cuenta del locutor, en la que atacaba y se expresaba de manera negativa contra la presentadora por trans.

Flor de la V puso contra la pared a Martín Salwe: “Yo no justifico la edad”.

La presentadora le reprochó el hecho de que él, sabiendo que habían trabajado juntos en otras oportunidades, jamás se acercó a ella para pedirle disculpas y decirle de la existencia de esos tuits. “El tema de la edad, no lo justifico, porque mis hijos cumplen 11 años en un mes y ellos serían incapaces de escribir cosas semejantes. Yo no justifico la edad, me parece que eso eran cosas que sucedían y las cuales tenemos que transformar… ¡Te escucho, Martín”, le dijo Flor de V a Salwe.

El locutor comentó su descargo diciéndole a Flor de la V que la quiere mucho y que la respeta. “Lo que más me dolió de todo esto, es ver tu enojo. Te digo la verdad, fue lo que más me molestó”, comentó Martín Salwe y agregó: “No te dije nada porque ni yo sabía que estaban esos tuits, no me acordaba, eran de hace mucho tiempo… Si yo hubiera sabido de esos tuits, si me hubiera acordado, te lo hubiera dicho”.

“Por los tuits, yo quería aclarar y pedirte disculpas primero, que no me acordaba que existían y yo coincido con vos, que la edad no justifica y por eso te pido las disculpas, pero sí decirte que a esa edad yo no tenía ni conciencia de todo esto y que hoy en el presente pienso todo lo contrario… tengo otras convicciones”, sumó en su descargo el exparticipante de El Hotel de los Famosos.

Flor de la V pone en duda las disculpas de Martín Salwe

Luego del descargo de Martín Salwe y de su pedido de disculpas en el móvil de Intrusos, Flor de la V le mencionó que su actual arrepentimiento no se condice con lo que se vio en el reality sobre su relación con Leo García, pues por los comentarios, parecía que aún tenía ese “pensamiento discriminatorio” contra la comunidad LGTBI Q+.

“Dentro del Hotel ocurrió ese episodio que creó que fue a las 48 horas. Fue un mal chiste, no se entendió, pero le pedí disculpas”, le explicó Martín Salwe a Flor de la V. El famoso dijo que contra Leo no tiene nada.