Flor Moyano respondió a las críticas por su denuncia: "Recibí insultos horribles"

Hace un par de meses, en la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, Flor Moyano vivió una situación de abuso sexual por parte de Juan Martino. A raíz de esto, la producción del programa conducido por Pampita y el Chino Leunis decidió expulsar al participante por su mal actuar para con la influencer.

Sin embargo, aunque el Hotel de los Famosos resolvió la expulsión de Juan Martino, Flor Moyano también realizó la denuncia correspondiente en la Justicia, por seis tipos de abusos diferentes. Por esto, en Intrusos la fueron a buscar para que hable de cómo transita este difícil momento en su vida. La primera pregunta del notero fue: "Frente a las críticas, que también las hubo, ¿Cuál fue tu reacción?".

Flor Moyano en Instagram

Frente a la pregunta del periodista sobre las críticas luego de la denuncia a Juan Martino, Flor Moyano respondió: "Para mí fue muy duro, fue sumamente cruel, porque digo, ¿Por qué, después de haber pasado por todo lo que pasé, lo que sufrí, tengo que bancarme que la gente me señale con el dedo, tengo que bancarme que la gente sea tan mala? Porque realmente recibí unos insultos horribles", expresó la influencer sobre cómo fue lidiar con las críticas cuando denunció a su abusador.

Posteriormente, el notero prosiguió a consultarle por los compañeros del Hotel de los Famosos y si esperaba recibir más apoyo por parte de ellos luego de denunciar abuso sexual con acceso carnal. "Claramente me pasó eso, digo, frente a una problemática tan delicada, me hubiese gustado contar con más apoyo", respondió Flor Moyano con absoluta sinceridad. Y es que casi ningún participante del reality se pronunció a favor de la influencer ni demostró su apoyo.



Flor Moyano fue a LAM Y habló sobre Juan Martino

De hecho, en Intrusos recordaron que Delfina Gérez Bosco les dio una entrevista y tuvo unos dichos polémicos con respecto al tema. "Yo tengo 10 años más que Flor. Si yo estoy con un tipo que me gusta, pero me insiste y a mi no me gusta, yo lo mando a la m..., no le histeriqueo o no estoy con él", expresó polémica sobre el actuar de Flor Moyano con Juan Martino. Con respecto a estos dichos, el notero no perdió el tiempo y le consultó si le dolieron sus palabras.

Totalmente sincera, Flor Moyano respondió y fue tajante: "Si obvio, me dolieron, peor yo no soy quien para juzgar. La verdad, cada uno lo puede ver desde la casa, cada uno lo puede interpretar desde la casa, y es muy consciente de cada situación. Así que, eso habla más de ella que de mí", dijo la influencer invitando a la reflexión.

Juan Martino en Instagram

Por último, el notero cerró la entrevista con una pregunta sobre la causa que inició luego de denunciar a Juan Martino por abuso sexual con acceso carnal. Frente a la pregunta del periodista de Intrusos, Flor Moyano explicó la situación: "Sigue su curso, la verdad es que el proceso judicial siempre es lento, pero eso ya lo hablará mi abogado".

