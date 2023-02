Juan Martino fue oficialmente expulsado de El hotel de los famosos 2 y apareció el video que muestra el momento en el que el Chino Leunis les comunica la noticia.

"Les pido que me presten atención porque tengo un anuncio muy importante para hacerles”, dice el conductor en ese momento que recién esta semana salió a la luz.

. “Para nosotros siempre nuestro objetivo es cuidarlos a todos y que se sientan acompañados y a gusto durante el programa, eso es muy importante para nosotros”, agregó el Chino.

A pesar del hermetismo de la productora, Box Fish y El Trece tomaron la decisión de expulsar a Juan Martino debido a la denuncia de Flor Moyano de abuso sexual.

Días atrás, la productora hizo su descargo sobre lo sucedido con el participante. "Ante la denuncia por abuso sexual presentada por Florencia Moyano en el contexto de las grabaciones de ciclo El hotel de los famosos, expresamos nuestra solidaridad con ella y, asimismo, comunicamos que nos hemos puesto a entera disposición de la justicia para el aporte de todo elemento que sea requerido en la resolución del caso", dijeron en un comunicado oficial.

"En el momento en que se estaba grabando el programa, cuando Florencia planteó que Juan Manuel Martino estaba incomodándola con sus acciones, decidimos separarlo de modo inmediato de las grabaciones", agregaron.

Qué dijo Pampita sobre la denuncia de Juan Martino en El hotel de los famosos 2

En medio del escándalo, Pampita decidió mantener el silencio sobre lo sucedido en El hotel de los famosos 2 con Flor Moyano y Juan Martino.

Ángel de Brito le preguntó por Whats App a Pampita sobre qué opina de la denuncia que Flor Moyano le hizo a Juan Martino por violación dentro de El Hotel de los Famosos y la conductora de TV respondió muy concreta, según afirmó De Brito: "No voy a hacer comentarios".

Es misma respuesta fue la que Pampita dio ante la pregunta del presentador de LAM, sobre, por qué no ha dicho nada o se ha pronunciado en redes sociales. "No voy a hacer comentarios".

«Yo no la quiero interpretar, le insistí y me dijo: "No voy a hacer comentarios"», agregó Ángel cuando Yanina Latorre intentó hacer una potencial opinión de la presentadora.