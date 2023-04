Flor Moyano se sinceró en LAM y de la mano de su abogado Roberto Castillo, la modelo y exjugadora de El Hotel de los Famosos tomó la valentía y habló en vivo sobre los dolorosos y aberrantes momentos que vivió dentro del reality.

"Puede ser un mensaje para todas las personas que están del otro lado viendo, porque cuando yo denuncié la gente fue muy mala conmigo", manifestó Flor Moyano.

Flor Mayo hizo hincapié en los cuestionamientos que mayoritariamente mujeres le hacían y le hacen aún en redes sociales, principalmente, el porqué no se fue del reality y porqué no denunció en el momento. A todas estas personas,en especial a las mujeres, la influencer les habló.

"Una víctima habla cuándo y cómo puede, yo hoy estoy acá después de un montón de meses trabajando con dos psicólogos, haciendo video codificación, haciendo un montón de trabajo interno para poder entender lo que me pasó. Para poder aprender de esto y poder salir fortalecida y no es fácil y nadie de los que están del otro lado pueden juzgar, puede señalar y puede hablar con tanto descascaro, porque la verdad que es muy fácil juzgar y solo las personas que sufrieron algo así me pueden entender", expresó la exparticipante de El Hotel de los Famosos.

Una vez dicho esto y con la voz entrecortada, la víctima, Florencia Moyano remarcó: “Lo peor de todo es que la mayoría son mujeres y es lo que más duele. Porque vos decís, quién de nosotras nunca pasó por una situación fea… lo vulnerable que somos”.

“Puede ser tu novio, tu pareja, tu esposo. Pero cuando es no, es no”, cerró Flor Moyano luego de su cruel y desgarrador descargo en LAM.

La respuesta de Flor Moyano sobre cómo le gustaría que termine la causa

Dicho por el abogado de Flor Moyano, Roberto Castillo, la causa contra Juan Martino, fue por "abuso sexual reinterativo" contra la modelo. Tras haber halablado y contado detalles inédito, Ángel de Brito le consultó a Flor sobre, cómo le gustaría que termine la causa.

"Con justicia", así de categórica fue la respueta de Flor Moyano. Después de un largo silencio, agregó: "Que de alguna manera esto lo le vuelva a pasar a nadie más".

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

