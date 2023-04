Tras la final de El Hotel de los Famosos, reality donde partició junto a Flor Moyano y Juan Martino, la presentadora Delfina Gérez Bosco habló en Intrusos de América TV y fue directa y sin filtro sobre la influencer que denunció a Juan Martino por abuso sexual y violación.

La exparticipante de El Hotel de los Famosos se mantiene en sus postura frente a la causa de Flor Moyano contra Juan Martino. “Lo que se decía era que Juani tuvo incomodidad con otra persona, pero no sé decía qué”, comentó Delfina Gérez Bosco en la charla con Flor de la V y sus panelistas.

«Flor lo único que hacía era hablar con las personas que más relación tenía, a mí nunca me dijo, “Juani me violó”… Nunca me dijo eso a mí», expresó Delfina, luego de que en varias entrevistas, Flor Moyano la señalara a ella y a otros compañeros, entre ellos Enzo Aguilar, como personas que sabían de los hechos.

Según la exparticipante del reality, todo el tiempo se hacían juegos para generar contenido y se hablaba de que “él quería y ella no”, en referencia a temas íntimos.

"A mí también me decían jodiendo. Entregale un poquitito a Martín. A Rocío (Marengo) entregale un poquitito a Damián Ávila.... Todo era jodiendo", aseguró Delfina Gérez Bosco.

Hace unas semanas, varios exjugadores de El Hotel de los Famosos se reunieron en el teatro e Intrusos habló con ellos, allí Flor Moyano aseguró que Delfina sabía de que había habido un abuso.

Sin filtro, la presentadora apuntó contra Flor Moyano. Delfina puso en contexto y aclaró que en la nota que dio, decía que ellos no eran cómplices de una violación porque no habían visto nada y que “Flor estaba ahí, mirando”.

Luego se sorprendió al escuchar que Flor Moyano la acusó a ella y a otros compañeros de incentivarla para que accediera a tener relaciones sexuales con Juan Martino.

“Si vos tenés un problema conmigo, venís y me lo decís”, comentó la presentadora y agregó: “Después de la obra nos fuimos a comer… en la cena se ca**g de risa, grabó, vino, me dio un beso y se va. ¡Pero está loca!”.

En las escenas de la final que se grabó el 13 de enero, Flor Moyano compartió muy de cerca con Delfina Gérez Bosco y se posó junto a ella en las fotos.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

