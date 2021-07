Flor Vigna reveló su peor cualidad: \"Ni yo me soporto\"

Flor Vigna compartió con sus fans parte de su intimidad y reveló su peor cualidad: el desorden que deja en su casa.

A través de Instagram stories, la actriz y bailarina compartió un video en donde muestra cómo tiene su cuarto, llena de ropa tirada en el suelo y muchas cosas fuera de lugar.

"Me causa porque yo me hago la inspiradora y todo, y soy una obsesiva de mente para las cosas que me interesan, y las que no soy una pajera. Mirá lo que es mi cuarto", dijo Vigna con mucho humor.

"¿Puede ser? ¡Florencia podés ser tan desordenada!", se cuestionó. Pero luego, Flor decidió sincerarse sobre la verdad de este desorden: "Y ya que me abro, me abro bien y les cuento la verdad de la milanesa. Fueron semanas y semanas muy difíciles en el Bailando. La cuál afectó terriblemente mi casa. Esto está muy desordenado. Simplemente estoy metiendo excusas".

Flor Vigna se mandó al frente sola y dio detalles de su nuevo enamorado

Después de su ruptura definitiva con Nico Occhiato, Flor Vigna decidió apostar a sus proyecto laborales dejando de lado el romance. Sin embargo, en las últimas horas fue ella misma quien indicó que gusta de una persona y que aparentemente es correspondida.



Primero se rumoreó que la joven estrella de "La Academia" estaba saliendo con Martín Pérez Disalvo, el reconocido influencer conocido como "Coscu", sin embargo fue ella quien negó rotundamente el affaire y reveló: “Me gusta uno y me gusta ese solo”, reconoció Flor Vigna en La previa de La Academia.

¿De quién se trata?

