Conocé a Florián, el hijo de Valeria Bertuccelli y Vicentico

Florián Fernández Capello decidió iniciar su carrera como músico y formar su propio camino. El hijo de Valeria Bertucceli y Vicentico decidió abrirse camino como solista y lanzarse en el mundo de la música rompiendo con sus patrones.

El joven de 25 años formó parte de la banda Cállate Mark pero decidió continuar en solitario con un estilo trap de sonido low-fi. A pesar de la marcada herencia artística, Florián aseguró que no le importan las comparaciones con su papá. "Es una comparación natural. ¡Claro que me parezco! ¿Cómo no me voy a parecer, si es mi viejo? Es una cuestión casi física. Me estoy desarrollando como cantante", dijo en La Nación.

Con una fuerte presencia en Instagram, donde tiene más de 17 mil seguidores, el intérprete muestra a diario sus producciones musicales en medio de la pandemia. "Estoy aprendiendo un montón, a grabarme, a moverme en el escenario. Es muy difícil porque es una mezcla de varias cosas: algo muy físico, muy mental", dijo tiempo atrás sobre su carrera.

¡Mirá sus mejores fotos!