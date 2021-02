Fuerte reacción de Luciana Salazar cuando le preguntaron si Redrado era el papá de su hija

Luciana Salazar se refirió a las fuertes versiones sobre la paternidad de Matilda, a quien tuvo mediante un vientre de alquiler.

La panelista de Polémica en el bar contestó sin filtro a la pregunta de sus seguidores sobre si es Martín Redrado es el padre biológico de la pequeña.

"¿Martín Redrado es el papá de Matilda?", le consultaron a través de sus stories de Instagram. Tajante, Luciana respondió sin filtro. "¡Ya lo dije miles de veces! Redrado no es el padre biológico de mi hija. No insistan más", dijo visiblemente cansada por la situación.

Luciana Salazar y Martín Redrado: la verdad de su relación

Antes de esta aclaración, Luciana Salazar se vio involucrada en una polémica cuando reveló en Polémica en el Bar que mantenía vínculo con Martín Redrado, a pesar de su relación con Lulú Sanguinetti.

Tras su declaraciones, la diosa debió aclarar los tantos y aseguró que no mantuvo una "relación de amantes" con el economista. "Jamás fui amante de un exnovio, por favor, no me saquen de contexto", comenzó en un mensaje que compartió a través de Instagram Stories.

"Jamás hubo relaciones sentimentales paralelas porque yo no me presto a eso y menos con alguien que fue pareja mía. Escuchen bien mis dichos y entenderán. Los que quieren ensuciarme lo harán siempre porque creen lo que quieren creer", explicó.