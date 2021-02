Embarazada y en coma por Coronavirus: Preocupación por la cocinera de Flor de Equipo

Hace algunos días, Karina Gao, la cocinera en Flor de Equipo y columnista de Rouge, contaba en un extenso mensaje de Instagram que tenía coronavirus y que tenía miedo por su embarazo.

"Desde Enero 2020 venía reportando todos los días en stories de mi otra cuenta @karinagao sobre el avance de Covid en China, jamás me imaginé que un día, casi 1 año exacto después, estaría transitando esta enfermedad, luchando contra este virus que nos puso en jaque todo 2020... y quien sabe cuanto más... Uno siempre se pregunta qué pasó, porqué, en donde falló el cuidado... pero la realidad es que uno hizo lo mejor que pudo, pero no fue suficiente... Nunca es suficiente para el covid, siempre encuentra alguna manera astuta de esquivar los cuidados. Es posible que nos hayamos relajado, después de 1 año viviendo al ritmo de la paranoia extrema y del miedo que nos predominó. Si nos relajamos un poco más, nos animamos un poco más, pero siempre fue consciente, y los cuidados están", decía en su momento.

"'Ojala me toque asintomático' pero no, lamentablemente en este virus vos no elegís. Seas sano, seas joven, vos no elegís ser asintomático o no... lo elige el virus... Muchos me dijeron que estado embarazada es más leve, pues no, o quizás, tengo que agradecer porque si no fuera por el embarazo estaría más complicada... Solamente transitando uno entiende lo que implica y es una ruleta rusa. Hoy dia #covid n3 y #dia2 de la internación sólo quiero decirles que cuidense, el enemigo puede estar en todos lados", agregaba.

Tristemente, Karina ayer contó que el cuadro empeoró : "Ayer a la tarde se fue todo medio a pique. Empecé a no saturar bien y me empezó a costar respirar mucho. La fiebre sigue persistiendo fuerte. Tuve mucho miedo. Ayer, sinceramente pensé de todo. Pasé la noche como pude. Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral. Ahora, me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco".

"Voy a estar bien. Cómo no voy a estarlo con tantos mensajes de amor y apoyo de esta comunidad. Gracias, gracias, gracias. Soy muy afortunada de tenerlos siempre. En las buenas y en las no tan buenas!", agregó agradecida con sus seguidores.

Pero la angustiante noticia llegó esta mañana, cuando ella misma contó que debía ser intubada para una mejor recuperación: "Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años. Les voy a pedir un último favor: rezar por mí. Me van a inducir al coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí por favor", explicó la cocinera que hacía reír a todos cada mañana en Flor de Equipo y en cada editorial para Rouge.

La angustia de Flor Peña por la salud de Karina Gao

Karina Gao está internada por Coronavirus y debió ser intubada para una mejor recuperación, al igual que lo hizo Carmen Barbieri. Lo cierto es que sus compañeros de Flor de Equipo, hoy hablaron del cuadro de la chef y le enviaron muchas fuerzas.