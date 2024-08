Tamara Pettinato esta en la mira, desde que salieron en los últimos días videos en donde se la ve coqueteando con el ex presidente Alberto Fernández en el despacho presidencial. Luego de esta polémica, surgieron declaraciones de ella admitiendo que había estado con personas que coinciden en edad con el ex mandatario.

Las comprometedoras declaraciones de Tamara Pettinato

En un episodio del stream "Final Feliz" que conduce Tamara en el sitio Blender junto con Nazareno Casero y Lucía Iacono, estaban hablando sobre experiencias relacionadas a la intimidad. En esta ocasión la panelista dio declaraciones acerca de la edad de los hombres con los que ella habría estado.

"Yo he salido con gente de 65, es mi máximo", detalló Tamara en el programa nocturno Final Feliz donde ella es conductora. "Yo tenía 35 el tenía 65, y no hacen las cosas mejor por ser más grandes", agregó. "Esa persona me termino acusando a mi de basura sexual, porque yo le hice todo un planteo de lo que el hacia mal y ahí terminó la relacion básicamente", concluyó la hija de Roberto Pettinato.

Esto pasó con el programa de stream luego de la polémica

Este jueves el programa "Final Feliz", en el cual es conductora Tamara Pettinato fue levantado, tras la polémica en la cual se encuentra involucrada junto con el ex presidente de la Nación Argentina Alberto Fernandez. El comunicado lo dio el sitio Blender por medio de su cuenta de X: "Hoy no salió al aire Final Feliz. Se imaginarán los motivos. Fin".

Homero Pettinato defendió a Tamara tras el escandalo

El periodista Homero Pettinato hizo su descargo y cuestiono las personas que estan acusando a su hermana. El periodista salio en defensa de Tamara y criticó que las usuarios hayan dirigido su odio hacia ella, cuando en realidad el que debería estar siendo señalado es Alberto Fernandez por violencia machista: "Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo" , expreso vía X uno de los hijos de Roberto Pettinato.

A.D