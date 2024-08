Tamara Pettinato se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran los videos que la tienen como protagonista y se la ve junto a Alberto Fernández en plena pandemia. A la periodista se la ve coqueteando con el expresidente en su despacho de la Casa Rosada y los videos generaron una ola de críticas e indignación.

Esto recordó a la opinión pública que, en 2020, ya se supo sobre las visitas de la hija de Roberto Pettinato y fue duramente atacada porque lo que había hablado sobre el tema defendiéndose.

“No paro de recibir mensajes donde me dicen 'gato', 'p*tera', 'p*ta'; y sin saber ni siquiera por qué fui, y no tengo que decir cuál fue el motivo por los que fui y lo que hablamos, porque es algo privado y no siento que tenga la necesidad de explicarlo", fueron sus palabras en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

Las razones por las que Tamara Pettinato se reunía con Alberto Fernández

Aparentemente, el entonces presidente y y la hermana de Homero Pettinato mantenían una relación mediada por lo sexual, aunque ella en los videos que ahora salieron a la luz asegura que son solo amigos y que "nos conocemos de la primaria. "Fui por un tema personal que no siento la necesidad de explicar", dijo en su momento.

Sobre los fuertes ataques que recibió, Tamara Pettinato también agregó: "Yo no sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo.. Vi todo el descargo de Flor Peña, que dio con lujo de detalles cómo escribió y por qué la recibió. Pero después, la insultaban igual. Así que no sé si es necesario salir y hacer un descargo, me parece que no me corresponde a mí".