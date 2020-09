Fuertes rumores de romance entre Jimena Barón y "Tucu" López

Tras los rumores de reconciliación con Mauro Caiazza, Jimena Barón fue vinculada a un reconocido protagonista de Sex.

La periodista Susana Roccasalvo se refirió a las imágenes que aparecieron de "La Cobra" paseando por Villa Urquiza y aseguró que no es su ex novio quien la acompañaba. “Yo veía que decían que había vuelto con Mauro Caiazza. Pero a mí me encanta Villa Urquiza y tengo mucha gente amiga ahí. Y Villa Urquiza habla... Si vamos a comer a lo de Charly, estás al horno porque en frente y en la otra cuadra hay gente conocida mía”, dijo la conductora de Implacables.

Luego aseguró que fue "Tucu" López quien estaba con la cantante. “Vamos a ver la foto que salió donde le atribuían el romance con Mauro. Pero no es Mauro... hay una persona que es parecidísima, de physique du role es idéntico, que es el Tucu López”, disparó.

"Ese era el hombre que iba caminando con Jimena en la foto anterior con la misma ropa que esta foto. Ellos estuvieron en Villa Urquiza varias veces en los últimos días y hoy también", disparó.