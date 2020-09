Carla Conte confirmó su separación de Federico Rozas

Carla Conte anunció su separación con el cineasta Federico Rozas. Tras un año y cuatro meses de relación, la conductora confirmó la noticia en una entrevista con Catalina Dlugi en "La once diez".

“Estoy tranquila, con calma. También es un momento de ponerle mucha energía a mí, a mi familia. Conocer a alguien en este contexto es una locura. Estoy metida en mí y qué voy a hacer de mi vida”, reveló.

Más allá de este complicado momento sentimental, la conductora aseguró que también intenta rebuscársela con el trabajo, tras su salida de Confrontados. “A la tele no le puedo pedir nada porque la tele está colapsada. Mi sensación es que hay que sobrevivir este año y el año que viene, se verá, será otro año”, dijo y agregó: “Estoy diseñando ropa con una amiga para ver si sale algo por ahí. A mí esta situación me abrió la cabeza sobre qué puedo hacer y qué no y esta situación también hizo que esté más con mis hijos”.