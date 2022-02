Nuevas versiones sobre la salud de Nicole Neumann: "Tuvo dos ingresos a..."

Nicole Neumann sufrió una descompensación durante las últimas horas y su salud generó preocupación.

La información la dio el periodista Pampita Perelló Aciar, quien reveló que el desmayo fue en plena grabación de Los 8 escalones. Se descompuso Nicole Neumann en la grabación de Los 8 escalones. Aparentemente le bajó la presión. La atendió un médico de la productora y ya está bien pero no pudo quedarse”, contó el panelista.

Nicole Neumann y Manu Urcera.

Pero después de esta información, volvieron a surgir los rumores de embarazo. Aunque se confirmó que Nicole Neumann no está esperando su cuarto hijo, en A la tarde Débora D'Amato reveló lo que comenzó como un rumor hace varias semanas.

"No está embarazada, pero fue en tres oportunidades, y lo cuento y no es infidente porque entró por la puerta principal, a una clínica de fertilidad asistida acá en Argentina”, dijo haciendo referencia a la información que también había aportado Luis Ventura semanas atrás.

El especial pedido de las hijas de Nicole Neumann

Después de que Fabián Cubero confirmara la llegada de su hijo con Mica Viciconte, las miradas se posaron sobre Nicole Neumann.

A pesar de las dificultades que atravesaron entre ellos, la modelo se mostró cordial a la hora de hablar de la llegada del hermanito de Allegra, Sienna e Indiana.

Nicole Neumann y sus hijas.

"Siempre dije que un bebé es una bendición y es bienvenido. Mientras mis hijas estén felices, yo voy a estar feliz", dijo sobre el bebé en camino de Poroto pero luego, reveló el especial pedido que le hicieron sus niñas a ella.

"Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen 'queremos que tengas un bebé con Manu'", reveló.