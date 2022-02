Nicole Neumann explicó qué significa para ella, el hijo que esperan Fabián Cubero y Mica Viciconte

Instagram

Fabián Cubero está esperando su primer hijo con Mica Viciconte, lo que en principio puso todas las miradas sobre la reacción de Nicole Neumann, por la mala relación que tiene con la novia de su ex marido, sin embargo, la modelo se evidenció muy respetuosa del embarazo de Mica.

Desde "Intrusos", la entrevistaron para ver qué pensaba respecto de la llegada del hermanito de sus hijas, a lo que Nicole Neumann respondió sin problemas: "Siempre dije que un bebé es una bendición y es bienvenido. Mientras mis hijas estén felices, yo voy a estar feliz".

Mica Viciconte embarazada, con las hijas de Nicole

Así fue como Nicole Neumann expresó que su prioridad siempre serán sus hijas y mientras ellas estén contentas con lo que vivan, ella también compartirá esa felicidad. Sin embargo, eso no fue lo único que dijo la modelo, ya que aprovechó para contar que las niñas también quieren un hermanito de su parte.

"Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen 'queremos que tengas un bebé con Manu'", expresó Nicole Neumann, evidenciando, una vez más, que sus hijas aceptan a Manuel Urcera, al punto de querer que tenga un hijo con él.