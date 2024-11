Pasaron pocos días desde que a Franco Colapinto y a Eugenia “la China” Suárez se los vio juntos en Madrid. Sin embargo, a la actitud seductora del corredor parece no alcanzarle con la actriz.

En este sentido, en medio de los rumores de romance que se desataron por la presunta cena en Europa y la caminata por las calles españolas, Colapinto parece seguir intentando con otras figuras, y esta vez le habría “tirado onda” a una periodista reconocida.

En medio de rumores de romance con la China Suarez, aseguran que Franco Colapinto quiso conquistar a otra figura

Los rumores que vinculan a la China Suárez con Franco Colapinto crecen cada vez más. Si bien el corredor fue vinculado con varias figuras desde su aparición pública, pocos rumores se han justificado con pruebas, como sí lo hizo el vínculo con la cantante.

No obstante, más allá de su talento en la pista de autos, Colapinto también es conocido por su coqueteo constante a periodistas y figuras públicas, y parece que su presunto romance con la China no es un obstáculo para las intenciones seductoras del joven de 21 años.

Crecen los rumores de romance entre la China y Franco Colapinto.

En este sentido, Carmen Barbieri sorprendió en Mañanisima al revelar un detalle inesperado: el piloto intentó conquistar a una periodista. Por su parte, la conductora mandó al frente al corredor mientras analizaba las imágenes de la promesa de Fórmula 1 paseando con la ex de Vicuña y contó un supuesto encuentro entre Majo Martino y Franco Colapinto que sumó más rumores a la vida amorosa de él.

Sin dudarlo, Carmen se dirigió a Majo y le dijo “te robaron al novio”. "¿No salían ustedes o algo pasó?". Sin embargo, Majo no negó ni confirmó nada: "Soy de las mujeres que guarda secretos".

Los rumores que vinculan a la periodista con Colapinto habrían empezado cuando ella viajó a Madrid el mes pasado y a través de un inesperado encuentro se abrieron las hipótesis de que algo había pasado entre ellos. En este sentido, Carmen Barbieri insistió con el tema y le recordó a Martino que él “se tiró unos lances”, mientras la columnista sonreía divertida.

Incluso, la conductora no quiso cerrar el tema ahí y bromeando la acusó a su compañera de ser “muy difícil”, pero la periodista respondió de inmediato: “Tampoco soy tan difícil, con quien me gusta no lo soy tanto”

Si bien no confirmó nada, tampoco se mostró molesta al hablar de Colapinto y la China, además, frente a las críticas que se le realizaron a la actriz por vincularse con alguien tan chico, Majo la defendió y sostuvo la idea de que para el amor no hay edad: “Te digo para el amor el tema de la edad no me importa. Mientras sea mayor de edad".

La foto que vincula a Majo Martino y a Franco Colapinto.

A partir de esto, queda en un signo de interrogación alrededor de la relación entre la columnista de Mañanísima y la promesa de la Fórmula 1. Por su parte, Majo no se mostró muy negadora, y Carmen parece haber insistido sobre algo que está más cerca de ser real que de quedarse solo en el rumor.

Sin embargo, veremos cómo avanza el vínculo entre la China Suárez y Franco Colapinto, aunque es probable que en el medio haya más mujeres, sobre todo por la actitud de conquista que ejerce el corredor.

VFT