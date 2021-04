Fuertisimo mensaje de Matías Defederico tras las acusaciones de violencia de Cinthia Fernández

En plena guerra como nunca antes tuvieron Cinthia Fernández y Matías Defederico, desde que ella contó en "Almorzando con Mirtha Legrand" que sufrieron violencia de género tanto ella como su hija, por parte del exjugador. Ahora "Matt" como le dicen sus amigos y se hace llamar en las redes sociales, publicó un fuertísimo mensaje que todos sus seguidores interpretaron que era para la madre de sus hijas, Charis, Bella y Francesca

Luego de escuchar las declaraciones de Cinthia, Defederico hizo un público descargo en su cuenta de Instagram en la que aseguró que jamás fue violento con ella ni con ninguna mujer y menos con su hija. Además su nueva novia Eve de Sousa también lo bancó con publicaciones en la misma red social.

Con una foto de su estadía en Grecia cuando él jugaba en ese país, el jugador escribió en el epígrafe que acompaña la imagen: "Cada quien se engaña con la mentira que más le gusta...". ¿Qué dirá Cinthia? Mirá el posteo...

Cinthia Fernández reveló que tuvo una charla sobre violencia de género con sus hijas

Cinthia Fernández contó que tuvo una conversación sobre violencia de género con sus tres hijas tras de denunciar a Matías Defederico.

"Hablé para que no les pase eso a ellas. El día de mañana van a formar una familia. Creo que la semana pasada, después de hablar, las había bañado y las senté. Les dije 'tengo que hablar con ustedes'", expresó en diálogo con Mariana Fabbiani.



"Miren, entre mamá y papá pasó esto. Vos ya lo sabés. Vos sabés porque tenés ese golpe'. Ella me dice que fue sin querer. Y yo le dije 'no, mirá, vos a tu papá lo tenés que amar y él el día de mañana te explicará por qué se equivocó. Vos no debés nunca decir que alguien le pegó sin querer a alguien. Sin querer te pego yo si hago así (hace el gesto de mover el brazo), no te veo, y sin querer te pegué. Pero cuando una persona tira un iPad con furia y con fuerza, eso no es sin querer. Y vos como mujercita no podés decir que es sin querer'", detalló angustiada.