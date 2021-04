La nueva novia de Matías Defederico salió a apoyarlo tras las acusaciones de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández luego de relatar que padeció violencia de género por parte de Matías Defederico, el padre de sus tres hijas y su exmarido, en "Almorzando con Mirtha Legrand" ahora la nueva novia del exfutbolista salió en defensa de él y lo apoyó mediante unos posteos en sus historias de Instagram con amorosos mensajes. ¿Que dirá Cinthia?

"El límite fue cuando volvió a pasar un año después, que incluye a mi hija, que él me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado... Y de hecho hoy el lugar donde la golpeó lo tiene necrosado, o sea hizo una marca que la tiene para toda la vida”, supo relatar Fernández. Luego, Defederico (ver más abajo) la desmintió a través de las redes sociales, donde aseguró que jamás ejerció violencia contra su ex y sus hijas. Finalmente la novia de él, Eve de Sousa, confirmó su noviazgo con el exfutbolista con unos posteos,

"Nunca es demasiado tarde para elegir de otra manera, para volver a intentarlo y reinventarse. Te elijo todos mis días", le dedicó según las capturas de pantalla a las que accedió la cuenta de Instagram Chusmeteando. Donde además cuentan que Eve tiene 26 años y trabaja en una entidad bancaria. Mirá...

La contundente defensa de Matías Defederico tras las acusaciones de Cinthia Fernández

Matías Defederico utilizó su cuenta oficial de Instagram para defenderse de los dichos de Cinthia Fernández. El futbolista desmintió haber ejercido violencia sobre la mediática y sobre sus hijas.

"Hasta hoy guardé silencio, pero ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres, más de la madre de mis hijas", expresó el deportista desde sus redes sociales.

Luego, continuó: "Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ella, menos sobre nuestras hijas. Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales".

La contundente defensa de Matías Defederico tras las acusaciones de Cinthia Fernández "Quien me amenazó constantemente con hacerme mier... fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido. Estoy y estaré siempre donde se me cite para defenderme más de las calumnias constantes que tienen por único fin lastimarme", sumó.

Con ánimos de aclarar, Defederico argumentó: "Nunca, reitero, ejercí actos de violencia ni contra ella ni con otra mujer. Seguiré esperando las resoluciones judiciales".

"Y aguardo con la tranquilidad del inocente con la esperanza que al final del camino se conozca la verdad, la cual reservo por respeto a ella (mamá de mis hijas) y sobre todas las coas por nuestras hijas...", finalizó la expareja de Cinthia.