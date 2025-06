Juan José Campanella rompió el silencio sobre Graciela Borges en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). El director de El secreto de sus ojos habló de la legendaria actriz argentina y de su experiencia trabajando con ella en una de sus películas más recientes.

“Estábamos filmando El cuento de las comadrejas y yo la veía a través del monitor, que la estaba enfocando en un primer plano, y ella ya es una bellísima mujer pero frente a cámara era una diosa del Olimpo”, expresó, resaltando su magnetismo frente al lente.

Graciela Borges.

Desde una mirada técnica y sensible, Campanella afirmó: “No existen hombres o mujeres lindas, sino bien o mal iluminados”. Y agregó: “El actor o actriz que la cámara ama, crece en pantalla. Es real esto, por eso grandes actores de teatro no han sido grandes estrellas de cine. Y grandes estrellas de cine quizás no fueron grandes estrellas de teatro”.

​Ricardo Darín y los actores que “traspasan la pantalla”

El reconocido cineasta explicó con claridad las diferencias entre actuar para teatro y para cine: “La cámara tiene una cualidad que es ver adentro de la persona. Cómo mira un actor es muy importante. En el teatro es sólo importante para el otro actor, pero el público no llega a ver esa cosa de adentro. El actor tiene que olvidarse que hay una cámara”.

Según Campanella, la clave está en la capacidad para transmitir emociones con naturalidad: “El actor que logra que uno traspase la pantalla y esté en esa habitación con ese actor, sintiendo lo que está sintiendo el personaje, ese es el actor valioso”.

Juan José Campanella en +Caras: “El actor que logra que uno traspase la pantalla es el actor valioso”.

En esa línea, el director no dudó en mencionar a los intérpretes que, a su entender, logran esa conexión única con el espectador: “Ricardo es una persona que te hace estar sentado con él al lado en donde esté. Lo mismo Guillermo [Francella], Beto [Brandoni], Eduardo [Blanco]. Pero el caso de Ricardo es muy notable porque es muy empático”.

Juan José Campanella dejó en claro en +Caras que Graciela Borges es una de las actrices que la cámara ama. Con su experiencia como director, supo resaltar el valor de la presencia en pantalla y elogió a figuras como Ricardo Darín, con quienes ha compartido grandes obras del cine argentino.