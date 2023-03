Gastón Soffritti se mostró sumamente enojado a través de su cuenta de Twitter. Todo comenzó cuando un posteo que hizo en 2016 se hizo viral en la red del pajarito y los internautas empezaron a insultarlo.

El actor en ese momento había publicado una foto donde se veía una pareja de indigentes durmiendo en un colchón en la calle.

“Me tomé el atrevimiento de retratar este momento.... Tuve la imagen guardada durante un par de días. Me cuestioné varias veces si subirla o no y decidí hacerlo”, comenzó escribiendo el actor siete años atrás. Y continuó: “Estas dos personas estaban en la Av. Libertador. La imagen habla de muchas cosas pero yo me voy a detener en el amor. Él la abraza a ella sin importarle su situación, ella se deja abrazar. Duermen juntos. Son aproximadamente las 11am. Son uno en ese momento”.

Por último, el novio de Cande Molfese señaló: "Esta imagen vale mucho más que todas las palabras que yo pueda usar para describirla. No tiene filtro. El amor no tiene filtro".

La defensa de Gastón Soffritti

Un usuario de Twitter escribió: "¿La foto? ¿El texto? Romantizaba dos linyeras cag... de frío en la calle. El pibe nunca salió de Palermo". Y de ese estilo de comentarios hubo miles.

Por su parte, Gastón Soffritti quiso defenderse y publicó: "Parece que uno sube una foto en 2016 y se indignan en 2023. Me acabo de enterar que las puteadas que no recibí por mi posteo en ese año vienen con retroactivo".

Un seguidor le comentó: "Mientras no seas de los que retrata su belleza y no es capaz de tirarles un 100, no veo nada de malo en la foto que publicaste aquella vez". Y el actor le respondió: "En ese momento, hace 7 años, entiendo que quise exponer la sensación de amor por encima de lo fuerte que era la imagen".

Gastón Soffritti.

Por último, Gastón Soffritti indicó: "Seguramente haya sido un pelot... en ese momento. Pero no puedo vivir del pasado".

A la vez, el ex de Stefi Roitman, también le respondió a un famoso diario argentino y le aclaró: "Eso es de 2016. Chequeen la data y comuniquen bien. Gracias".