Gran Hermano está entrando en su instancia final, ya que a un mes de que terminé la exitosa edición del 2022, los participantes se encuentran inquietos en cada Gala de Nominación al tener que nominar compañeros que quieren o tienen afinidad.

El día de ayer Julieta hizo por primera vez fulminante y mandó directamente a Camila. Durante esta mañana, en A la Barbarossa, Gastón Trezeguet analizó la jugada de la bailarina y la criticó fuertemente al referirse que fue mal utilizada y un desperdicio:

"Para mí si bien todos pedíamos fulminante esta va a ser recordada en mi libro como 'La peor fulminante usada en la historia'. Muy mala jugada", comenzó explicando el analista, mientras que sus compañeros estaban en desacuerdo con él.

Julieta y Camila de Gran Hermano 2022

Y continuó: "Primero que si había alguien que fulminar no era Camila porque iba a recibir votos de todos y de última si querés asegurarte de que vaya a placa, porque Romina no la va a salvar, hacele una espontánea, clavásela primero y no gastes tu fulminante", aseguró.

Por otro lado, Georgina Barbarossa le consultó: "¿A quién se la hubieras hecho, a Marcos?", y Gastón Trezeguet contestó: "Ponele, cualquier otro destino de fulminante hubiera sido mejor que Camila porque ya estaba en placa".

: "Sabes lo que hizo Julieta y no se dio cuenta, cuando alguien que va a ir a placa y tiene todos los votos del mundo vos le sacas la posibilidad de recibir votos. Esos votos terminaron yendo para su amiga Daniela y para ella misma", continuó argumentando el ex Gran Hermano y cerró: ¡Ella se terminó metiendo en placa sola!", aseguró.

D.M