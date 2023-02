En los últimos días se dio a conocer la noticia que Silvina Luna deberá someterse a un trasplante de riñón debido a la mala praxis que sufrió cuando se sometió a una cirugía estética con el doctor Aníbal Lotocki.

Durante el programa A la Barbarossa, Georgina Barbarossa miró a la cámara habló sobre la modelo y actriz e hizo un importante pedido.

"Silvina Luna está todo el país apoyándote. Por favor, donen los órganos. Y no lo digo ahora porque Silvina Luna está en una lista de espera. Hay miles de personas en una lista de espera, y podés ser vos, puede ser tu hijo, tu sobrino, tu papá... Realmente se necesitan los órganos”, empezó la conductora.

Silvina Luna

Georgina continuo, haciendo hincapié en la importancia del tema: "Nuestro cuerpo es un envase. Nosotros venimos acá con la única certeza de que nos vamos a morir".

"Sé que es un momento dificilísimo, pero tenés que donar los órganos, porque así salvás muchas vidas", finalizó la conductora tras hacer un pedido especial al público acerca de la donación de órganos para salvar vidas.

Silvina Luna apareció en redes y habló de su salud: "Quiero contarles lo que estoy viviendo"

La ex Gran Hermano compartió un emotivo mensaje en su Instagram.

"Estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a la personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas y medios gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia", comenzó con su mensaje.

Luego, habló de la etapa que le tocará enfrentar de ahora en más para cuidar su salud. "Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo, pero pronto quiero contarles lo que estoy viviendo y lo que estoy padeciendo hace 12 años. Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido a las cosas más simple. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentada", disparó.

D.M.S