Luego de que protagonizara una gran polémica junto a Indiana tras su cumpleaños de 15 y una nueva denuncia de su expareja, Fabián Cubero, cada vez falta menos para el esperado casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera.

Ahora fue Gege Neumann quien decidió compartir detalles inéditos del gran festejo que está organizando su hermana junto al piloto en su cuenta oficial de Instagram.

Imagen reciente de Nicole Neumann.

En sus historias, Geraldine mostró donde trabaja Daniel Casalnovo y explicó: "Acá me vine a lo de mi amigo, Daniel Casalnovo, que es el encargado de los trajes de la familia en el casamiento de Niki".

El famoso diseñador aclaró que solo haría los trajes para la familia Neumann: "De tu familia, que cada vez esta más grande tu hijo, tengo que hacer todo a medida", y Gege Neumann aclaró quienes tendrán un traje a medida: "Marido, Hijos, padres, tíos, todos vestidos de Daniel Casalnovo".

Quién es Daniel Casalnovo, el encargado de hacer los trajes para la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera

Daniel es un reconocido modista de Ceremonia Masculina que se dedica a hacer trajes para Novios, Padrinos y Niños. El diseñador cuenta con sus propios locales en donde se dedica a hacer ropa a medida para quien lo contrate.

Además, Daniel Casalnovo estuvo en el ojo de la tormenta recientemente al usar sus redes sociales para hablar de su salud mental: “La verdad es que no tengo días lindos, entonces prefiero a veces no tener ni un día lindo, ni uno feo… No tener ningún día, irme con mi mamá, que a lo mejor está mejor que yo”. Esto preocupó tanto a sus seguidores como a los medios, sin embargo, con ayuda de sus seres queridos, el diseñador se encuentra atravesando un buen momento de su vida.

