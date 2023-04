Masterchef comenzó hace unas semanas, conducido por Wanda Nara y con el clásico jurado de Damián Betular, Donato de Santis y German Martitegui, compuesta por chef amateurs. Ahora bien, al poco tiempo de comenzar dos miembros del jurado tuvieron un pequeño cruce. Fue cuando una de las participantes presento el plato que había preparado, tres empanadas, un de las cuales era frita, la cual Martitegui había avisado con anticipación que la quería para el.

Donato de Santis, haciendo oídos sordos comió la mitad de la empanada que era para su compañero jurado. "Ejem, esa es la frita. Se hace el sordo cuando le conviene. "Te estás comiendo mi empanada", dijo Martiteguí. "Te dejó la mitad, mirá", le dijo el italiano. Finalmente, después de ese cruce, German logro probar lo que quedó de la empanada y le bridó su devolución a la participante: "Qué ricas están. Todo lo que has conseguido con las especias. Es fabuloso".

Confesiones en la cocina de Masterchef

Una de las participantes, Silvana Díaz, la noche del jueves le confesó a sus compañeros, a la conductora y al jurado presente, que tuvo un sueño con uno de ellos. Ese, era German Martitegui, quien se mostró sorprendido. “Soñé con Germán”, dijo la chef. “Pasa, pasa, les pasa a muchos”, dijo Betular, a lo que Martitegui agregó: “¡Ya empezamos!”.

Silvana, participante de Masterchef

Mientras que por otro lado, Wanda Nara buscaba indagar en el sueño de la participantes: “Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘Silvana’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”, detalló la participante. Luego, le dio un fuerte cierre: “Me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos, pero no. Fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él”.

J.M