Todos los que entran a Masterchef revelan que para ellos, es un sueño estar ahí y que la emoción que esto les genera se supera únicamente con la posibilidad de estar en la gran final. Sin embargo, una de las participantes sorprendió a Germán Martitegui.

Los jurados de MasterChef.

Todo comenzó cuando Wanda habló con el grupo que esta semana logró el delantal blanco y les preguntó cómo dormían. Algunos, dijeron que más tranquilos y otros confesaron que sus noches se complican por el temor de que se cambie de color, se ponga negro y su permanencia en el reality penda de un hilo.

Wanda Nara es la flamante conductora del reality.

Pero Silvana, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, confesó: "Yo soñé con Germán". El jurado se empezó a reír mientras sus compañeros decían que no era la primera.

Lejos de quedarse callada, la participante amplió. "Escuché la voz clarita, que me llamaba 'Silvana'. Me levanté de la cama, me fui a ver si eran los chicos pero no. Era él... creo que todas las noches voy a soñar con él", remarcó mientras Germán Martitegui se ponía de todos los colores.

Silvana es una de las participantes de esta nueva edición de MasterChef.

Recordemos que Germán Martitegui vive un muy buen presente familiar y profesional como jurado de MasterChef, y ocupa su tiempo libre junto a sus hijos, Lautaro y Lorenzo. "Los incentivo todo el tiempo, quiero que sean muy libres. Los chicos vienen tan perfectos de fábrica, tan inocentes, llenos de amor, inteligencia y espíritu investigativo, que el único trabajo de los padres tiene que ser no arruinarlos", contó el chef en 2022.