La empresaria, mediática y ahora conductora Wanda Nara, se encuentra tomando las riendas del programa de cocina Masterchef con una nueva temporada de chefs amateurs. Durante el programa, la esposa de Mauro Icardi tuvo un blooper divertido con uno de los participantes. En uno de los episodios donde los participantes tienen que ir al mercado y juntar los ingredientes para la variedad de platos que tienen que presentar, esta vez lo hicieron de forma particular, con máscaras en su cabeza en forma de frutas y verduras.

Lo cierto, es que uno de ellos no veía sin sus anteojos: “Sin lentes no veo nada”. Intentando ayudar, Wanda intenta ver si puede ponerle los anteojos, por lo que sin querer lo golpea: “Creo que le clavé los anteojos, ¿Te pegué?”, y el respondió: “Con suerte no me arrancó la cabeza”. Luego de eso, todos estallaron de risa quedando en el recuerdo el graciosos blooper.

Blooper en Masterchef: Wanda golpeo accidentalmente a un participante

Wanda Nara quiere volver a ser mamá

Los deseos maternales de Wanda Nara se hicieron presentes cuando uno de sus seguidores le preguntó si tendría otro hijo. A lo que ella respondió: "Hoy sí me veo con uno más".

La respuesta estuvo acompañada de una foto con su hija Francesca conociendo a su hermana Isabella y como si fuera poco, etiquetó a Mauro Icardi, quien luego el lo compartió en sus historias. No es novedad que la pareja se encuentra juntos y con la llama intacta, por lo que pronto, se vendría un bebé.

J.M