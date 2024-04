Benjamín Agüero, el hijo de Gianinna Maradona y el Kun Agüero, mantiene una relación muy cercana con su abuela Claudia Villafañe. La expareja de Diego Maradona se muestra constantemente muy orgullosa de su nieto de tan solo 15 años en sus redes sociales.

Recordemos que recientemente Claudia vio como Benjamín marcó su primer gol en Independiente y se mostró muy emocionada. Por esta razón, el joven quiso agradecerle a la ex participante de MasterChef por su apoyo incondicional.

El futbolista sorprendió a su abuela al invitarla a cenar a un reconocido restaurante de Nordelta. Además, ambos decidieron compartir una tierna foto juntos en sus redes, donde se los podía ver muy sonrientes.

La historia que compartió Claudia Villafañe.

“¡Cenita de dos! Gracias por invitarme”, escribió Claudia Villafañe en sus historias etiquetando a Benjamín Agüero, que por su parte compartió la imagen en su propia cuenta de Instagram y respondió con un dulce mensaje: “Te amo Tatita”.

El primer gol de Benjamín Agüero para Independiente

El joven futbolista debutó en Independiente y marcó su primer gol para el famoso club de Avellaneda. El hijo de Gianinna y el Kun jugó la primera fecha de la Octava División de la Liga Metropolitana y consiguió anotar en la victoria ante Vélez.

Benjamín Agüero le dedicó el gol a su madre, que estaba viendo el encuentro. Esto emocionó a Gianinna Maradona que le escribió en su cuenta de X tras el partido: “21/04/24: INDEPENDIENTE 3 - 0 VÉLEZ. ¡Que sea el primero de muchos! ¡TE AMO BEN! ¿Viste que las señale? ¿LAS? ¿No era para mí sola? No, también para la TATA, OBVIO… OK, igual por suerte no me dijiste que era solo para la Tata! ¡Lloré, si me emocioné, el gol y tu festejo, siempre que me busques ahí voy a estar! ¡A todas partes siempre, lo sabes! ¡Nosotras acá, él desde el cielo! ¡Qué orgullo ser tu mamá, marciano!”.

J.C.C