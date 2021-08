Gianinna Maradona habló del inicio de su relación con Daniel Osvaldo: "Se convirtió en..."

Gianinna Maradona compartió un emotivo post en medio de los rumores de crisis con Daniel Osvaldo y la polémica familiar tras la muerte de Diego Maradona.

Como nunca, la empresaria hizo una profunda reflexión en la que también reveló cómo fue que comenzó su relación con el ex de Jimena Barón. "Es cierto, puede que sea fría, que nada me duela ni me derrumbe. Después de que te matan a tu papá, nada más te voltea, nada más te atraviesa ni nada es de la misma forma. Todo es ahogo, presión en el pecho que te impide respirar y tristeza", expresó en su cuenta de Instagram.

Luego, se refirió puntualmente a su vínculo con Daniel Osvaldo. "Me enamoré. No podía no conocerlo y mi amigo se transformó en el amor de mi vida. Yo no soy la misma y ellos ya lo saben", disparó.

Gianinna Maradona habló del inicio de su relación con Daniel Osvaldo.

Gianinna Maradona fue citada a declarar por "hostigamiento digital"

En el mismo post, Gianinna Maradona se refirió a la citación judicial que recibió de parte del abogado Matías Morla, que denuncia a ella y su hermana Dalma por "hostigamiento digital" a partir de una serie de mensajes en sus redes sociales en la que lo relacionaban con la muerte de Diego Maradona.

"Hoy me llegó una citación, aunque nada me devuelve a mi papá yo te recibo lo que sea. Tengo espalda de sobra, dónde sea y cuándo sea. A mí me podés notificar, me gustaría que me pase lo mismo", cerró.

